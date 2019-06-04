0553 313 94 23

Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

04 Haziran 2019 Salı 12:52
Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihad Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve diğer ilgililerle, şehidin Türkoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Mahir Ünal ve beraberindekiler şehidin annesi Ayşe, babası Halis ve kardeşi Ahmet Taşhan'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunup ve dua edildi.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da hazır bulunduğu ziyarette Ünal, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:52
  1. - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözücüsü Mahir Ünal
  2. Kahramanmaraş
  3. şehit Mehmet Taşhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kansere yakalandı, torun sevgisiyle yaşama tutundu
    1. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    2. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    3. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    4. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    5. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    6. Gaziantep'te cinayet
    7. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    8. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    9. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    10. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    11. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    12. "Türklerle şaka olmaz"
    13. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    14. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    15. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    16. Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Yüzde..
    17. Vodafone Red'liler yaz boyunca..
    18. Büyükşehir Belediyesi aydınlatma..
    19. Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası..
    20. Sürücü anne ve babaların trafik..
    21. Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına..
    22. Başkentteki Pakistanlılar Ramazan..
    23. Engelli çocuğu süt içsin diye borçla..
    24. Bakan kasapoğlu: "Ailelerin..
    25. İzmir’den çaldıkları buzağıları..
    26. Taşoluk’ta asırlık adak geleneğini..
    27. Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
    28. Hatay dağ ceylanı ve nesli tehlike..
    29. Kırşehir protokolü bayram namazı..
    30. 6 aylık hamile kadın amcası tarafından..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."