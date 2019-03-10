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Mahir Ünal: PKK'lılar, AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi için telsizden anons geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta parti otobüsünden yaptığı konuşmada "PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Mahir Ünal: PKK'lılar, AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi için telsizden anons geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar." dedi.

"Sorunları yine AK Parti çözecek"

Ünal, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde parti otobüsünden yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi için Hayrettin Güngör'e, Elbistan belediye başkanlığı için de Mehmet Gürbüz'e destek istedi.

AK Parti'nin bu zamana kadar verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini dile getiren Ünal, sorunları yine AK Parti'nin çözeceğini belirtti.

Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar millete verdiği her sözü yerine getirdiğini anlatarak, milletin ayağa kalkması için gecesini gündüzüne katan Erdoğan'a düşmanlık edildiğini kaydetti.

"CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır"

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kaybetmesi için bütün güçlerin uğraş içinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar. PKK'lılar 'Bütün güçler birleşmelidir' diye anons geçiyorlar. Ben size soruyorum. Bu CHP, İYİ Parti ve Saadet'in tepe yönetiminin bir gün olsun PKK'ya laf ettiğini duydunuz mu? FETÖ'ye laf ettiğini duydunuz mu? Türkiye düşmanlarına laf ettiğini duydunuz mu? Peki kime laf ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a laf ediyorlar, AK Parti'ye laf ediyorlar. Peki biz ne yapacağız? Biz milletimizi yanımıza alıp 2023'e, 2053'e yürümeye devam edeceğiz."

Mahir Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Dünya beşten büyüktür" derken halkın desteğini hissettiğini, halkın da ona güçlü bir destek verdiği vurguladı.

"Biz dik duracağız"

Mazlumların gür sesi olduğu için her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan'a hep destek tam destek vereceklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanları 31 Mart'ı bekliyor. Niye? 'Acaba Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı güç kaybeder de biz onlara istediklerimizi kabul ettirebilir miyiz.' diye bekliyorlar. Biz onlara diyoruz ki millet yenilmez Türkiye eğilmez. Biz bin yıldan beri bu topraklarda diz çökmedik, asla teslim olmadık. Bağımsızlık bizim karakterimiz haline gelmiştir. Birileri dışa bağımlı politikalar, eyvallahçı politikalar, teslimiyetçi politikalar peşinde olabilir ama Türkiye, AK Parti ve bu millet, hiçbir zaman teslimiyetçi politikaların yanında olmadı, olmayacaktır. Çünkü bu millet, bize 'dik durun', 'teslim olmayın' diye oy veriyor. O yüzden biz de dik duracağız, milletimizi layıkıyla temsil edeceğiz."

Ünal, ilçedeki çalışmaları kapsamında, bir otelde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Mahir Ünal, ayrıca restorasyonu devam eden Elbistan Kent Müzesi'ni ziyaret ederek, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. PKK
  3. MHP
  4. AK Parti
  5. CHP
  6. HDP
  7. İyi Parti
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Saadet Partisi
  10. Mahir Ünal
  11. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
  12. Dünya beşten büyüktür
  13. Elbistan Kent Müzesi
  14. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir
  15. Hayrettin Güngör
  16. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  17. Cumhur İttifakı

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