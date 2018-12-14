THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mahir Ünal, İzmir'deki hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Bu buluşmaların nihai amacı Türkiye genelindeki tüm Kahramanmaraş derneklerini bir araya getirip, ilişkilerini güçlendirmek. Bu bölgelerdeki üniversite öğrencilerimizin burs ve yurt gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz"

14 Aralık 2018 Cuma 18:23
Mahir Ünal, İzmir'deki hemşehrileriyle buluştu

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İzmir'de yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğini (MARAŞDER) ziyaret eden Ünal, kentte "Kahramanmaraş Buluşması" gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını ve bu nedenle hemşehrileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bir süre önce İstanbul'da başlattıkları "Kahramanmaraş Buluşmaları"nın ikincisini İzmir’de yapacaklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş İzmir Buluşmaları öncesinde Ege Bölgesi ve İzmir’deki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bir sorunumuz vardı, onu da gidermeye çalıştık. Bu buluşmaların nihai amacı Türkiye genelindeki tüm Kahramanmaraş derneklerini bir araya getirip, ilişkilerini güçlendirmek. Bu bölgelerdeki üniversite öğrencilerimizin burs ve yurt gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz."

Ünal, sadece Ege Bölgesi’ndeki dernekleri değil tüm Türkiye'deki dernekleri Kahramanmaraş'ta ağırlamak istediklerini, amaçlarının sıla ile gurbet arasındaki uzaklığı ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

İzmir MARAŞDER Başkanı Murat Özbilir de Ünal'ın ziyaretinden dolayı çok sevindiklerini, Ünal'ın 11 Ocak’ta yapacakları Kahramanmaraş gezisinde kendilerini yalnız bırakmayacağını söylediğini aktardı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:23
  1. Kahramanmaraş
  2. Mahir Ünal
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı
    1. Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu..
    2. WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine..
    3. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen..
    4. Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!
    5. AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı
    6. Kandilli'den korkutan uyarı!..
    7. Denizli'de yola saçılan mandalinalar..
    8. Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    11. "Dağlarda 700 terörist kaldı"
    12. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    13. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    14. Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
    15. Kamerun'da ayrılıkçılar kendi..
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Borsada işlem hacmi sıralaması
    18. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    19. CHP Grup Başkanvekili Özel, AA'nın..
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak