Mahir Ünal: FETÖ ve PKK'nın ağzı ile konuşanlar, bu ülkeye sahip çıkabilirler mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin istikametinin "2023, 2053 ve 2071" olduğunu belirterek, "Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünya ile rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, iş, aş, refah, mutluluk, huzur ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye hayali var." dedi.

Ünal, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin yaptığı gibi, olmayan şeylerden bahsetmediklerini ifade ederek, "Bu partiler, 'doldur boşalt, atış serbest' yaparken biz ne yapıyoruz? Yaşadığımız, yaptığımız, birlikte mücadelesini verdiğimiz 17 yılı konuşuyoruz." dedi.

Geçmişin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Ünal, şöyle devam etti:

"Biz ne yaşadığımızı unutursak istikametimizi kaybederiz. Türkiye'nin bir istikameti var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu aziz milletle beraber Türkiye'yi götürdüğü bir istikamet var. 2023, 2053 ve 2071 diyoruz. Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünya ile rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, iş, aş, refah, mutluluk, huzur ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye hayali var. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak ne yapacağımızı bilemeyiz."

- "FETÖ ve PKK'nın ağzı ile konuşanlar, bu ülkeye sahip çıkabilirler mi?"

"Şimdi CHP iktidara gelse sorunları çözebilirler mi?" diye soran Ünal, şunları kaydetti:

"Kendi sorunlarını, krizlerini çözemeyenler, kendi adaylarının adaylık başvurusunu yapamayanlar, Allah aşkına bu millet, ülke ve devlete sahip çıkabilirler mi? FETÖ ve PKK'nın ağzı ile konuşanlar, bu ülkeye sahip çıkabilirler mi? Milletimiz bunu görüyor. O yüzden biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'iri, diri ve bir' olacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki, çocuklarımızın yaşayacağı, ekmek, huzur, refah ve mutluluğun büyüdüğü Türkiye'yi bugünden inşa edeceğiz. Çünkü bugünü kurtarmak başka bir şeydir, çocuklarımızın yaşayacağı bir Türkiye'yi kurmak başka bir şeydir."

Ünal, bütün çalışmaların tek gayesinin Türkiye'yi savunma sanayisinde, ekonomide, dış politikada ve her alanda tam bağımsız hale getirmek ve tarihte hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ünal ve beraberindekiler, daha sonra Turan Özdemir Caddesi'nde iş yeri bulunan esnafı ziyaret etti.

Mahir Ünal, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile de makamında görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.