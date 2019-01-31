Mahir Ünal, Akit TV'de konuşuyor! - Canlı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit TV Genel Yayın Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

- Sadece manifesto değil, kampanyamızı da tanıttık. Kampanya görsellerimizi adaylarımızı ve sloganlarımızı tanıttık. Manifesto kelimesine bazı kişilerin itirazlarıu oluyor. Aslında seçim beyannamesi gibi karşılıkları da var ama AK Parti'de seçim beyannameleri genel seçimlerde kitapçık olarak yayınlıyoruz. Seçim bildirgeleri de YSK'yı tanıtıyor. Manifesto genel siyaset tavrımızı, duruşumuzu, kırmızı çizgizimizi yansıtıyor. 24 Haziran şeçimleri öncesinde manifestomuzla 1071'den 2071'e bin yıllık yürüyüşünün hikayesini yazıp dünyaya deklare etmiştik. Bugün sloganımızla asıl meselenin 'Gönül kazanmak' olduğunu dünyaya duyurduk. Bizim şehirlerimiz bütün canlılar için 'belde-i emin'dir. Önce bu manifestonun ruhu tam da bütün canlıların kendini emin hissettiği bir şehir tasavvuru ile başlıyor. Önce çevremiz. Çevreyi korumak, çevrenin üzerine kurulan şehrin planlaması, sonra o şehrin yönetimi ve ardından sakinlerinin ürettiği değerler. Bu dört başlıkla manifestoyu özetleyebiliriz. Biz bunu 11 maddeyle genişlettik.

"Kılıçdaroğlu'nun tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açma çabası var"

- Bu seçimlerin bir beka meselesi haline döndüğü doğrudur. Yerel seçimleri yerel seçim olmaktan çıkarıp bir beka meselesine döndüren kim? CHP Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açıyor. Deniz Baykal genel başkanken bunu hiç yapmadı. Ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir kaset operasyonuyla genel başkan oldu, o gün bu meşruiyetleri tartışmaya açma çabaları başladı. 2011 seçimlerinden hemen sonra TBMM meşru değil diyerek tartışmaları başlattılar. O gün başlattıkları meşruiyet tartışmalarını; Anayasa, seçimler, TBMM gibi konuların meşruiyetine kadar getirdiler. Eğer siz her kamusal kurumun meşruiyetini tartışmaya açarsanız bu şeçimler beka meselesine dönüşür. Kemal Kılıçdaroğlu bunu sistematik olarak yapıyor"

"Bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil"

- Biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. PKK ile dirsek teması yapmasına karşıyız. Bakın Türkiye anayasalara her zaman bağlı. Biz parti kapatmalara en başından beri karşıyız. Çocuk sivil demeden insanları katleden, şehirleri harabeye çeviren teröristlere saygı duruşunda bulundular. Ben olayın siyasi tarafını değerlendiriyorum. Ama bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil.

"Eski Türkiye'yi kimse unutmadı"

- 94'ün aslında ne anlama geldiğini iyi belirlememiz gerekiyor. 1994 büyük ekonomik krizi, hükümet belediyelere ödenek göndermiyor, şehirlerde çukur, çamur ve suların akmaması. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçildi, tüm imkansızlıklar içinde çöpleri temizledi, şehri baştan aşağı düzeltti. O zamanlarda herkes işin ucundan tutarak Sayın Erdoğan'a yardımcı oldu. İnsanlar evlerini önünü temizledi vs. Erdoğan halkın içinde olan insandı. Bu devlet ve millet kucaklaşmasının ilk temeliydi. 2014'te de daima hizmet daima millet dediğimizde de çok farklıydı. 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra 2014 seçimleri bir referandum gibi oldu.

"Biz şehirlerde temel meseleleri çözdük"

"Biz şehirlerin temel ihtiyaçlarını çözdük. Ulaşım, altyapı, eğitim, enerji gibi konuları hallettik. Mesela 81 ilimizin üniversitesi var. Güneydoğu'da terörü temizledik. İnsanlarımız bugün Hakkari'de Şırnak'ta gecelere kadar güvenle dolaşabiliyorlar. Biz bu temel sorunları çözdük. Peki şimdi ne yapacağız? İnsanların birbirine destek olmasını sağlayacağız. İnsanların birbirlerine güvenebilmelerini ve huzur içinde hissetmelerini sağlayacağız"

"Biz 1994 yılında İstanbul ve Ankara'yı milletimizden emanet olarak aldık. Bugün İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin temel sorunları neler? Ulaşım, göç alması, hızlı nüfus artışı. Peki biz bu 14 yılda ne yapmışız? İstanbul'daki Metro ağı Avrupa ile yarışıyor. Kıtalararası ulaşımı sağladık. Biz gençliğimizde Fenerbahçe maçına gitmek için saatlerce önceden yola çıkardık. Bugün 3 köprümüz var. Her mahallede bakın ilçe demiyorum her sokakta bilgi evlerimiz var. Şehir sürekli büyüyor, şehir sürekli gelişiyor. Koşarak büyüyen bir şehrin ihtiyaçlarının karşılanması bu kadar kolay bir mesele değil. Bugün Ankara ve İstanbul dünyanın belli başlı şehirleri ile yarışır duruma geldi. Muhalefet şöyle düşünüyor: 'Şehir sabit, kendi halinde duruyor' Hayır öyle değil. Sürekli büyüyen bir şehir var. Ve biz o büyümeye ayak uydurup şehrin gereksinimlerini karşılıyoruz. CHP'li Nurettin Vern dönemindeki Ümraniye'ye bakın, bugünkü Ümraniye'ye bakın"

"Öncelikli olarak şehir planları başlığı altında büyüyen gelişen şehirin gereksinimlerini karşılayacağımızı vaat ediyoruz. Bir şehir büyürken o şehrin planlı ve sağlıklı büyümesini sağlamak en önemli vaattir. Biz bunu zaten yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şehirimizin ulaşım ve altyapı sorunu kalmayacak. İstanbul'da ulaşım sorunundan ziyade bir trafik sorunu var. Dünyanın neresine giderseniz gidin metropollerde trafik sorunu vardır. Trafik sorununu çözmek hiçbir zaman mümkün değildir ancak bu sorunu kontrol altında tutabilirsiniz. Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yerinde dönüşüm olacak. Bu da en önemli vaatlerimizden birisidir"

"CHP yerel yöneticilikte başarısız"

"AK Parti'nin çok ciddi bir belediyecilik deneyimi var. CHP'nin yönettiği şehirlere baktığınızda CHP'nin yerel yöneticilik alanındaki başarızlığını görürsünüz. Mesela Bakırköy'e bakın. Geçtiğimiz günlerde de baktım. Hiçbir şey değişmiyor. Sanki tarihin içinde donmuş kalmış. Zamanın içinde unutulmuş, alakasızlıktan bitap düşmüş meanlar görüyorsunuz. Orayı korumak yeterli değil. Korumak ve yaşatabilmek önemli"

"Türkiye'de bizim çözmeye çalıştığımız temel sorun göç. Özellikle Güneydoğuya 60 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. GAP Projesi, Mardin, Diyarbakır Sur, Şanlıurfa, Gaziantep'in ihracatı, Kahramanmaraş. Bizim buralarda oluşturacağımız marka şehirlerle göç sorununu önlüyoruz. Tabii ki her şehirde eğitim sistemi de düzenlenmeli, organize sanayileri geliştirilmeli. Biz ancak her şehri marka değeri yaparsak göçü önleriz"

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