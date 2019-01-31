0553 313 94 23

Mahir Ünal, Akit TV'de konuşuyor! - Canlı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit TV Genel Yayın Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:38

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit TV Genel Yayın Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

- Sadece manifesto değil, kampanyamızı da tanıttık. Kampanya görsellerimizi adaylarımızı ve sloganlarımızı tanıttık. Manifesto kelimesine bazı kişilerin itirazlarıu oluyor. Aslında seçim beyannamesi gibi karşılıkları da var ama AK Parti'de seçim beyannameleri genel seçimlerde kitapçık olarak yayınlıyoruz. Seçim bildirgeleri de YSK'yı tanıtıyor. Manifesto genel siyaset tavrımızı, duruşumuzu, kırmızı çizgizimizi yansıtıyor. 24 Haziran şeçimleri öncesinde manifestomuzla 1071'den 2071'e bin yıllık yürüyüşünün hikayesini yazıp dünyaya deklare etmiştik. Bugün sloganımızla asıl meselenin 'Gönül kazanmak' olduğunu dünyaya duyurduk. Bizim şehirlerimiz bütün canlılar için 'belde-i emin'dir. Önce bu manifestonun ruhu tam da bütün canlıların kendini emin hissettiği bir şehir tasavvuru ile başlıyor. Önce çevremiz. Çevreyi korumak, çevrenin üzerine kurulan şehrin planlaması, sonra o şehrin yönetimi ve ardından sakinlerinin ürettiği değerler. Bu dört başlıkla manifestoyu özetleyebiliriz. Biz bunu 11 maddeyle genişlettik.

"Kılıçdaroğlu'nun tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açma çabası var"

- Bu seçimlerin bir beka meselesi haline döndüğü doğrudur. Yerel seçimleri yerel seçim olmaktan çıkarıp bir beka meselesine döndüren kim? CHP Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açıyor. Deniz Baykal genel başkanken bunu hiç yapmadı. Ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir kaset operasyonuyla genel başkan oldu, o gün bu meşruiyetleri tartışmaya açma çabaları başladı. 2011 seçimlerinden hemen sonra TBMM meşru değil diyerek tartışmaları başlattılar. O gün başlattıkları meşruiyet tartışmalarını; Anayasa, seçimler, TBMM gibi konuların meşruiyetine kadar getirdiler. Eğer siz her kamusal kurumun meşruiyetini tartışmaya açarsanız bu şeçimler beka meselesine dönüşür. Kemal Kılıçdaroğlu bunu sistematik olarak yapıyor"

"Bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil"

- Biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. PKK ile dirsek teması yapmasına karşıyız. Bakın Türkiye anayasalara her zaman bağlı. Biz parti kapatmalara en başından beri karşıyız. Çocuk sivil demeden insanları katleden, şehirleri harabeye çeviren teröristlere saygı duruşunda bulundular. Ben olayın siyasi tarafını değerlendiriyorum. Ama bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil.

"Eski Türkiye'yi kimse unutmadı"

- 94'ün aslında ne anlama geldiğini iyi belirlememiz gerekiyor. 1994 büyük ekonomik krizi, hükümet belediyelere ödenek göndermiyor, şehirlerde çukur, çamur ve suların akmaması. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçildi, tüm imkansızlıklar içinde çöpleri temizledi, şehri baştan aşağı düzeltti. O zamanlarda herkes işin ucundan tutarak Sayın Erdoğan'a yardımcı oldu. İnsanlar evlerini önünü temizledi vs. Erdoğan halkın içinde olan insandı. Bu devlet ve millet kucaklaşmasının ilk temeliydi. 2014'te de daima hizmet daima millet dediğimizde de çok farklıydı. 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra 2014 seçimleri bir referandum gibi oldu.

"Biz şehirlerde temel meseleleri çözdük"

"Biz şehirlerin temel ihtiyaçlarını çözdük. Ulaşım, altyapı, eğitim, enerji gibi konuları hallettik. Mesela 81 ilimizin üniversitesi var. Güneydoğu'da terörü temizledik. İnsanlarımız bugün Hakkari'de Şırnak'ta gecelere kadar güvenle dolaşabiliyorlar. Biz bu temel sorunları çözdük. Peki şimdi ne yapacağız? İnsanların birbirine destek olmasını sağlayacağız. İnsanların birbirlerine güvenebilmelerini ve huzur içinde hissetmelerini sağlayacağız"

"Biz 1994 yılında İstanbul ve Ankara'yı milletimizden emanet olarak aldık. Bugün İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin temel sorunları neler? Ulaşım, göç alması, hızlı nüfus artışı. Peki biz bu 14 yılda ne yapmışız? İstanbul'daki Metro ağı Avrupa ile yarışıyor. Kıtalararası ulaşımı sağladık. Biz gençliğimizde Fenerbahçe maçına gitmek için saatlerce önceden yola çıkardık. Bugün 3 köprümüz var. Her mahallede bakın ilçe demiyorum her sokakta bilgi evlerimiz var. Şehir sürekli büyüyor, şehir sürekli gelişiyor. Koşarak büyüyen bir şehrin ihtiyaçlarının karşılanması bu kadar kolay bir mesele değil. Bugün Ankara ve İstanbul dünyanın belli başlı şehirleri ile yarışır duruma geldi. Muhalefet şöyle düşünüyor: 'Şehir sabit, kendi halinde duruyor' Hayır öyle değil. Sürekli büyüyen bir şehir var. Ve biz o büyümeye ayak uydurup şehrin gereksinimlerini karşılıyoruz. CHP'li Nurettin Vern dönemindeki Ümraniye'ye bakın, bugünkü Ümraniye'ye bakın"

"Öncelikli olarak şehir planları başlığı altında büyüyen gelişen şehirin gereksinimlerini karşılayacağımızı vaat ediyoruz. Bir şehir büyürken o şehrin planlı ve sağlıklı büyümesini sağlamak en önemli vaattir. Biz bunu zaten yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şehirimizin ulaşım ve altyapı sorunu kalmayacak. İstanbul'da ulaşım sorunundan ziyade bir trafik sorunu var. Dünyanın neresine giderseniz gidin metropollerde trafik sorunu vardır. Trafik sorununu çözmek hiçbir zaman mümkün değildir ancak bu sorunu kontrol altında tutabilirsiniz. Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yerinde dönüşüm olacak. Bu da en önemli vaatlerimizden birisidir"

"CHP yerel yöneticilikte başarısız"

"AK Parti'nin çok ciddi bir belediyecilik deneyimi var. CHP'nin yönettiği şehirlere baktığınızda CHP'nin yerel yöneticilik alanındaki başarızlığını görürsünüz. Mesela Bakırköy'e bakın. Geçtiğimiz günlerde de baktım. Hiçbir şey değişmiyor. Sanki tarihin içinde donmuş kalmış. Zamanın içinde unutulmuş, alakasızlıktan bitap düşmüş meanlar görüyorsunuz. Orayı korumak yeterli değil. Korumak ve yaşatabilmek önemli"

"Türkiye'de bizim çözmeye çalıştığımız temel sorun göç. Özellikle Güneydoğuya 60 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. GAP Projesi, Mardin, Diyarbakır Sur, Şanlıurfa, Gaziantep'in ihracatı, Kahramanmaraş. Bizim buralarda oluşturacağımız marka şehirlerle göç sorununu önlüyoruz. Tabii ki her şehirde eğitim sistemi de düzenlenmeli, organize sanayileri geliştirilmeli. Biz ancak her şehri marka değeri yaparsak göçü önleriz"

 

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:38
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Kahramanmaraş
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. Şırnak
  7. Hakkari
  8. Ankara
  9. İstanbul
  10. Mahir Ünal
  11. Akit TV
  12. Ak Parti
  13. seçim manifestosu

YORUM YAZ

  • Yasin BULUT Yasin BULUT 44 dk önce
    Manifesto ne yenirmi hep ayni laflar Milleti kendinizden soguttunuz 25 yildir belediye bizde 17 yildir ikdidar bizde aldandık KANDIRILDIM evet bizde aldandık
  • Ramazan çelikRamazan çelik45 dk önce
    Sayın vekilime sorarmısınız e.y.t.ye bütçe yok diyorlar ama bir milletvekili maaşı 22bintl başkanın maaşı 80 bin tl oysatelefon mazot yemek ödenekleride devlet den kendilerine bu maaş yetmiyor da binlerce askariücretli nasıl geçiniyor hiç düşünüyor musunuz geleceğimizi düşünüyoruz diyorsunuz askariücretliye çocuklarımızı düşünüyoruz diyorsunuz kendinize geldi mi bol kepce

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası
  1. Venezuela'da Guaido'nun evine baskın..
  2. MSB heyeti Rusya'daki temaslarını..
  3. Erzurumspor transferlere 7,5 milyon..
  4. Tam 9 ay sürdü! Ülkede hükümet kuruldu
  5. Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım
  6. AB, Venezuela krizine ilişkin..
  7. Denizlispor'da transfer çalışmaları
  8. Oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen..
  9. Başsavcılıktan 'cezaevinde isyan'..
  10. Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
  11. Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay ilk..
  12. İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun..
  13. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA..
  14. Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
  15. Devlet Bahçeli kovmuştu! Büyükşehirden..
  16. 5 kişilik aileyi öldürüp ateşe..
  17. Kocaeli'deki öğrencilerden Suriye'ye..
  18. Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i..
  19. Haydut ABD'nin kuklası Guaido'dan..
  20. "Galatasaray maçında puanların peşinde..
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

Günün Karikatürü

01 Şubat 2019
Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek