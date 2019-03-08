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Mahir Ünal: AK Parti kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi." dedi.

08 Mart 2019 Cuma 16:03
Mahir Ünal: AK Parti kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi." dedi.

Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde Enç ile kadınlara, saksıda çuha çiçeği dağıtan Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

CHP'nin seçim standını da ziyaret eden Ünal, stant görevlisinin, "İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin" demesi üzerine, FETÖ'nün siyasi ayağının neye dayandığını tartışmak gerektiğini belirtti.

Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi. Diğer siyasi partiler de bunu yapmalıdır." diye konuştu.

Gökçen Özdoğan Enç'in projeleri, hayalleri ve enerjisiyle Muratpaşa'ya kadın eli değmesi temennisinde bulunan Ünal, şunları söyledi:

"Bugün de kadınlarımızla buluştuk. Onlara Gökçen Hanım projelerini anlattı. İnşallah Muratpaşa'da Gökçen, Büyükşehirde Menderes Türel güzel bir çalışma yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin büyük desteğiyle inşallah biz şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımız şehirlerimizde yaşayacaklar. Biz ancak bugünden 2023, 2053 şehirlerini planlayabiliriz. O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, artık geç kalınmış demektir. Biz AK Parti olarak, bugünden çocuklarımızın yaşayacağı şehirlerin ve şehirlerimizde yaşayan canlıların düşünüldüğü çevreci bir şehircilik anlayışıyla 2023'e 2053'e devam edeceğiz."

Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç'e ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Ünal, 31 Mart'tan sonra güzel şeylerin olacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:03
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. CHP
  3. Çiçek
  4. Kadınlar Günü

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