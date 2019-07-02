Mahir Eller Projesi Konya’da farkındalık oluşturdu

Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde Mahir Eller Projesi kapsamında mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda farkındalık toplantısı yapıldı.

Mahir Eller Projesi, “Nitelikli Çalışan ile Verimli Üretim” için OSB’lerde ve sanayi bölgelerinde farkındalık yaratıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Konya’da Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde yürütülen projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda farkındalık toplantısı Konya Organize Sanayi Bölgesinde düzenlendi. Bugüne kadar 81 ilin 78’inde 50 bine yakın adaya sınav ve belgelendirme hizmeti veren, TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., Konya’da gerçekleştirilen farkındalık toplantısında Mesleki Yetkilendirme Kurumu’nun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan ve Konya OSB’de faaliyet gösteren işverenler,MYK mevzuatı, sınav planlamasına geçilmeden önce yapılması gerekenler, sınav prosedürü ve adayların başvuru süreçleri gibi konularda bilgi edindi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Mahir Eller Projesi” kapsamında mesleğinde usta olanlara, işinin erbabı olanlara, uluslararası standartlarla uyumlu mesleki yeterlilik belgesini alması suretiyle, yetkinliğini kanıtlama ve tescilleme imkanı sunulduğunu belirtti. Erkuş, mesleki yeterlilik belgesinin ancak işin ehli olan kişilerin başarılı olabileceği bir sınav neticesinde elde edildiğini ve proje tamamlandığında firmaların daha kalifiye insanlarla çalışma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlandı. 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Konya’da bugüne kadar 2 bini aşkın kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı.

Konya Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten Konya Mahir Eller ekibinin temsilcisi Burcu Can, proje kapsamındaki ilk mesleki belgelendirme sınavının Haziran 2019’da 69 kişilik bir katılımla ulaşım sektöründe, kent içi raylı sistemler tren sürücüsü alanında yapıldığının bilgisini paylaştı ve önümüzdeki dönemde yetkinlik haritası çıkarılan kişilerin de sınavlara yönlendirileceğini söyledi.

İl özelinde öne çıkan sektörler şu şekilde sıralanıyor; makine imalat sanayi, otomotiv yan sanayi, tarım makinaları, gıda sanayi, ayakkabıcılık ve araç üstü ekipmanlar.

117 meslekte MYK belgesi zorunlu olduğunu vurgulayan MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, “Bu gerçekleştirdiğimiz toplantılara katılan işverenlerimizi, çalışanının ve üretim kalitesinin niteliğine değer veren, iş güvenliğine duyarlı iş dünyası temsilcileri olarak belgelendirme sürecine teşvik ediyoruz.5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişiler çalıştırılmamalıdır. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, iş müfettişleri tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Bu bakımdan TOBB MEYBEM başta olmak üzere MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle bu iş kollarından faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor” dedi.

Mahir Eller Projesi, 12 ilde gerçekleştirileceği mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları serisi ve belgelendirmeye yönelik çalışmaları ile nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.