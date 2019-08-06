Mahir Eller Gaziantep’li işverenlere mesleki yeterliliği anlattı

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Gaziantep’te Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi, işverenlere tanıtıldı. Projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda gerçekleştirilen farkındalık toplantı serisinin Gaziantep ayağı Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlendi. Mahir Eller ekibi 7 Ağustos Çarşamba günü Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KİTSO)iş dünyası ile bir araya gelecek ve sanayi bölgeleri öncelikli olmak üzere özel sektörde nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması konusunu ele alacak.

Mesleki belgelendirme ile işverenlere sağlanan teşviklerin masaya yatırıldığı, mesleki belgelendirmenin günümüzde öneminin konuşulduğu, sınav ve belgelendirme süreçlerinin anlatıldığı ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü yaptı. Gaziantep Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin tarafından Mahir Eller Proje Sunumunun gerçekleştirildiği toplantı, GASBEM Uzmanı Naci Muz’un ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinin’ katılımcılara bilgilendirmesi ile devam etti. Çok sayıda Gaziantepli işverenin katıldığı toplantı soru ve cevap bölümü ile son buldu. Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor.

“Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz”

Nitelikli çalışan açığının sanayiciler için önem arz ettiğine değinen ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“GSO olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetişmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.“Mahir Eller Projesi” de bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz, nitelikli eleman ihtiyacına cevap aradığımız bir proje. Mesleki yeterlilik sistemiyle, sanayicimizin talep ettiği işgücü piyasasına göre uygun meslekleri belirliyoruz. Hem Türkiye’deki yasal mevzuatlara göre hem de AB’de deki yasal mevzuatlara göre kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor.”

Gaziantep’te 3 bin 675 kişinin mesleki becerileri tespit edildi

Mahir Eller projesi ile Gaziantep’te bugüne kadar 3 bin 675 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla profilleme çalışmaları yapıldı. Gaziantep’te beceri haritası çıkartılan kişiler çoğunlukla ayakkabı, elektrik, ahşap, iplik ve otomotiv sektörlerinde çalışıyor.

“15 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırılacak”

Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. “Mahir Eller Projesi” ile yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. ‘Mesleğini belgele, farkını koy ortaya’ sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor.

Özel sektörde nitelikli işgücü ile ürün ve hizmet kalitesi artıyor

Gaziantep toplantısında Mahir Eller Proje Sunumunu yapan Gaziantep Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin, “Proje sayesinde mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ile çalışan ve işveren bilgilendirilerek iş kazaları konusunda bilinçlendiriliyor aynı zamanda tüketicinin ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlanıyor” dedi.

“İş hayatında yasa ile belirtilmiş zorunlu meslekler dışında da artık bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir” diyen GASBEM Uzmanı Naci Muz, ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçleri’ hakkında şu bilgileri verdi:

“GASBEM olarak makine bakımcısı, çelik kaynakçısı, köprülü vinç operatörü, tekstil makineleri operatörleri, plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinesi operatörleri, talaşlı imalat çalışanları, elektrik işleri çalışanlarını belgelendiriyoruz. GASBEM gibi kuruluşlardan özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı vardır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor.”