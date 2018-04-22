Etyen Mahçupyan konuştu: Erdoğan erken seçim istemiyordu

Ahmet Davutoğlu’nun eski başdanışmanı Etyen Mahçupyan, erken seçim kararını DW Türkçe’ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimden yana olmadığını ifade eden Mahçupyan, “Türkiye'nin bir takım sorunlarının olduğunu muhtemelen Erdoğan da görüyor, kabul ediyor ama onları kendisinin çözebileceğinden emin. Yani gerçekten de erken seçim onun istediği bir şey değildi” dedi.