Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı takdim edildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, Pakistan ziyaretinde ülkenin en yüksek devlet onur nişanı verildi.

Pakistan'a ziyaretinin ikinci gününde, Başbakan İmran Han ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçen Mahathir, devlet onur nişanını almak için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alivi ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde yapılan törenin ardından Mahathir'e, Birleşmiş Milletler (BM) İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası örgütlere verdiği üstün hizmet ve katkılarından dolayı Pakistan'ın en yüksek devlet onur nişanı olan "Nişan-e Pakistan" madalyası takdim edildi.

Pakistan devletinin 1957 yılında vermeye başladığı Nişan-e Pakistan, şimdiye kadar İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve eski ABD Başkanlarından Richard Nixon gibi isimlere verildi.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı sırasında 2009'da bu ödüle layık görülmüş, 2010'da da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devlet nişanını almıştı.