Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel mesajları

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, ülkedeki Hristiyan vatandaşların Noel yortularını kutladı.

Sosyal medya hesabında Noel kutlamasına ilişkin video paylaşan Başbakan Mahathir, "Malezya, her ırk ve dinden insanların bir araya gelip birbirlerinin bayramını kutladığı barışçıl bir ülkedir. Umarım bu müşterek saygı devam eder ve gelecek nesillere aktarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Enver İbrahim ise sosyal medya hesabında, Malezya'nın barındırdığı kültürel çeşitlilikle gurur duyduğunu belirterek, "Malezya ancak dar görüşlü ön yargıları aşabildiği zaman gelişecektir. Yeni yıla yaklaşırken, barışın kıymetini bilebilmek için vaat ve sözlerimizi yenileyelim." ifadeleriyle Malezyalı Hristiyan vatandaşların Noel'ini tebrik etti.