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"Mahathir sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildi"

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim:- "Başbakan Mahathir sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildi"- "Mahathir'in ülkeyi tam destekle yönetmesini istiyoruz. Birlik olup ülkenin önündeki ekonomik sorunların çözümüne odaklanmamız gerekiyor"- "(Hint alim Zakir Naik'in sınır dışı talebi) İddiaları kanıtlayan bir delil yoksa sırf talep geldiği için böyle bir işlem yapamayız"

10 Ocak 2019 Perşembe 22:42
"Mahathir sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildi"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da hükümet ortağı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildiğini söyledi.

Enver, Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında The Hindu gazetesine Malezya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi hayatında iki defa hapis yatmanın hem kendisi hem de ailesi için çok zor bir tecrübe olduğunu belirten Enver, "Hapiste olmak, hücre cezası, polis şefinin saldırıları ve itham edildiğim suçlardan ötürü aşağılanmalar benim için çok zordu ama sonunda kazandık. Kitlelerin iradesini kimse durduramaz." dedi.

Enver, bundan önce siyasi rakibi olduğu Başbakan Mahathir Muhammed ile yeniden ittifak kurduğuna pişman olup olmadığı sorusuna ise "Hayır çünkü beraber, yolsuzluk yapan bir yönetimi devirdik ve bize bırakılmış büyük ekonomik sorunlarla uğraşıyoruz. Mahathir sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildi." yanıtını verdi.

- "Mahathir'in ülkeyi tam destekle yönetmesini istiyoruz"

Mahathir'in ardından başbakanlık görevini devralacağı tarihe ilişkin Malezya basınındaki iddialara da değinen Enver, şöyle konuştu:

"71 yaşındayım ve iki defa cehenneme girip çıktım, o yüzden gelecek hakkında çok endişeli değilim. Bu konuda herhangi bir tarih ilan etmemek gerekir. Biz şu an Mahathir'in ülkeyi, görevi sona yaklaşan biri olarak değil, tam destekle yönetmesini istiyoruz. Birlik olup ülkenin önündeki vahim ekonomik sorunların çözümüne odaklanmamız gerekiyor."

Enver, Malezya'ya sığınan ve Hindistan'ın teröre mali destek sağlamakla suçladığı İslam alimi Zakir Naik'in, ülkesinden sınır dışı edilmemesini savunarak, "Teröre hiçbir şekilde göz yummayız. Hindistan'ın sınır dışı talebi var fakat iddiaları kanıtlayan bir delil yoksa sırf talep geldiği için böyle bir işlem yapamayız." ifadelerini kullandı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:42
  1. Başbakan
  2. Enver İbrahim
  3. Mahathir
  4. Malezya

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