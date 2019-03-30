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Mahalli İdareler Seçimleri sonrası okullar tatil edildi

Kırşehir Valiliği, yapılacak yerel seçimlerin Pazartesi günü okulların tatil edileceğini duyurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:56
Mahalli İdareler Seçimleri sonrası okullar tatil edildi

Kırşehir Valiliği, yapılacak yerel seçimlerin Pazartesi günü okulların tatil edileceğini duyurdu.


Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, oy sayım işlemlerinin geç saatlere kadar devam etmesi sonrası eğitim kurumlarının hazır hale getirilmesinin engel olacağı nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklama şöyle;


"Bilindiği gibi eğitim kurumları, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak, seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Oy sayım işleminin de akşam geç saatlere kadar devam etmesi eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları, eğitim-öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:56
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