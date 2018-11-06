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Heyelan tehlikesi mahalle sakinlerini korkutuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde, son 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.

06 Kasım 2018 Salı 13:11
Heyelan tehlikesi mahalle sakinlerini korkutuyor

Mahalledeki heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev tahliye edildi. Toprak zeminde meydana gelen çöküntüyle mahalle camisinin avlusundaki musalla taşı yıkılırken, mezarlar da heyelan tehdidi altında bulunuyor. Muhtar Hüseyin Beyazıt, endişeli olduklarını belirterek, "Gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Altınordu ilçesinin 300 nüfuslu Topluca Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. Mahallenin bazı bölgelerinde aralıklarla oluşan toprak kayması ve çöküntüler, 2016 yılından beri etkili oluyor. Heyelan tehdidi nedeniyle risk altında olduğu tespit edilen 2 ev, tahliye edildi. 13 mahallenin ulaşımının sağlandığı yol da çöküntü nedeniyle ulaşıma kapanırken, yaşananların bildirilmesi üzerine bölgede belediye tarafından inceleme başlatıldı. 

Heyelanların yağışa ya da başka nedenlere bağlı olup olmadığıne yönelik çalışmalar sürdürülürken, toprak zeminde meydana gelen çöküntüyle mahalle camisi ve mezarlar da heyelan tehdidi altında kaldı. Mahalledeki caminin avlusunda yer alan musalla taşında çatlaklar oluştuğu ardından da yıkıldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

'Geceleri uyuyamıyoruz'

Mahallede oturan ve heyelan riski nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan mahalleliden Fatma Kabal, "Heyelandan korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Yoldan araba geçerken, ev sallanıyor. Heyelan camiye 1-2 metre yaklaştı. Cami de yıkılır, diye endişeliyiz. Evlerini boşaltanlar var, yardım bekliyoruz" dedi.

Toprak kayması sonucu daha önce 13 mahallenin ulaşımının sağlandığı ana yolda çöküntü oluştuğununu, halen tehlikenin devam ettiğini kaydeden Dursun Ali Varlık da çaresiz olduklarını söyledi. Varlık, "Yıllardan beri burada sıkıntı var. Yol çöküyor, yukarıda 13 mahalle yolu var. 

Çambaşı Yaylası'na bile buradan ulaşım var. Buraya Altınordu ve Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi, sorunu biliyorlar. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da buradan, köyümüzden. Halk ne yapsın şimdi?" diye konuştu.

'Endişeliyiz'

Topluca Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Beyazıt ise bölgede incelemelerin sürdürüldüğünü; ancak endişeli bekleyişin hakim olduğunu belirterek, "Mahallemizde 12 yıldır toprak kayması, heyelan tehdidi var. Nasıl ve neden olduğu belirsiz. Mahallede 6 hane heyelan bölgesinde. Bu tehdit mahallede son 2 yıldır etkili. Zamanla toprak kaymaları ve çökmeler oluştu. Bu heyelanlar anlık değil de belirli zaman aralıklarda oluştu. 

Risk, cami ve mezarlara kadar dayandı. Yolda çöküntü oluştu. Endişeliyiz, gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz. Öncelikli olarak çöken yolun onarılmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:11
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