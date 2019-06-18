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Mahalleyi istila eden böcekler incelenecek

Eskişehir Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesinde tarım arazilerinden gelip vatandaşların evlerine kadar giren böceklerden incelenmek için numune aldı.

18 Haziran 2019 Salı 16:21
Mahalleyi istila eden böcekler incelenecek

Eskişehir Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesinde tarım arazilerinden gelip vatandaşların evlerine kadar giren böceklerden incelenmek için numune aldı.


Mahalle sakinlerine evlerini terk ettirmek zorunda bırakan istilacı böcekler, tüm ilaçlama çalışmalarına rağmen yayılmaya devam ediyor. Böcekler yüzünden bazı vatandaşlar evlerini satılığa çıkarttı. Yüksek yerlere dahi tırmanıp evlerin içine giren böcekler mahalleliye zor anlar yaşattı. Basında yer alan haberlerin ardından istilacı böcekleri incelemek için olay yerine Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri geldi. Tarım İlçe Müdürü Zeki Sert, öncülüğünde böcekleri inceleyen ekipler, böceklerden numune aldı.


Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden Gülnur Yılmaz, böceklerin insanların üstüne çıkmaya başladığını söyledi. Yılmaz; "Önceden hiç kimseye zararı yoktu üstümüze de gelmiyorlardı. Şu 2-3 gündür üstümüze de gelmeye başladılar, bayağı yapışmaya da başladılar. Isırmıyor ama huylandırıyor insanı. Eve daha girmedi yalnız balkonlarımıza hep çıktılar. Eve de girmeye başlıyorlar kapılarımızı açtığımız zaman. Şikayetçiyiz. Kapıları, evleri hep doldurdular. Dünden önceki gün yağmurdan ve ilaçtan biraz azaldılar" diye konuştu.


"Vatandaşlar evlerini terk etmeye başladı"


Vatandaşların evlerini terk ettiğini aktaran Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meyem Kuşaçıkgöz ise, “Yaklaşık 10 gündür bir sıkıntı yaşıyoruz. Yeşiltepe’yi saracak diye korkuyorum. Tepebaşı Belediyesi düzenli çalışma yaptı ama önüne geçemedik. Basınla bunu paylaşmaya mecbur kaldık. Vatandaşlar evlerini terk etmeye başladı. Evlerin içlerine giriyor, vatandaşların uykularını helak ediyorlar. Çoluk çocuk var, onun ötesinde burada kanser hastası insanlarım var. İlaçlamayı yaparken de insanlar dikkat etmek zorunda. Çözüm istiyorum. Vatandaşlar evlerini terk etmemeliler. Evlerin içinde, mutfaklarında bu videoları yetkilileri ulaştırdım. Yanılmıyorsam bugün itibariyle bir çözüm alacağımızdan eminim artık. Her yere para yağar, bize böcek yağar. Ben anlamadım gitti yani" dedi.


"Mahallenin merkezine doğru yayılmaya başladılar"


Böceklerin mahalle merkezine doğru yayılmaya başladığını vurgulayan Meryem Kuşaçıkgöz, "Böcekler ekili bölgelerde daha çoğunlukta. Muhtemelen topraktan bir varlık diye düşünüyoruz. Çünkü üreme alanı toprak. Mahallenin merkezine doğru yayılmaya başladılar. İlçe Tarım Müdürüm burada, numune alıyorlar. Kısmetse en kısa zamanda bir sonuç alınacak. Bir çözüm üretecekler diye umut ediyoruz. Yaklaşık 10 gün evvel bayramdan sonra toz bulutuyla beraber Konya üzerinden gelen bir toz yığının ürediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.


Son olarak İnsanların evlerini terk ettiğini ifade eden Muhtar Kuşaçıkgöz şunları söyledi;


"İnsanlar evlerini terk ettiler başka dostlarının evinde kalıyorlar, çünkü evlerinde çocuklar var. Gece insanların üzerinde yürüyormuş. Yemek yiyemiyorlar, erzaklarını saklayamıyorlar. Mecbur kaldılar evlerini terk etmeye. Klasik ilaçların hiçbir faydası yok. Buradaki insanlar eczanelerde haşere ilaçları bırakmadılar. Kendi çaplarında önlem almaya çalıştılar ama yeterli gelmedi."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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