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"Mahalleye kadın eli değsin" diyerek muhtar oldu

Ankara'da 2 dönemdir muhtarlık yapan Hülya Altun, Türk kadınına 84 yıl önce verilen seçilme hakkı sayesinde bu görevi yürütmenin onurunu yaşıyor- Çankaya Korkutreis Mahallesi Muhtarı Altun:"Mahalle sakinleri artık muhtarların kadın olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü düzenli, tertipli, programlı çalışan kadınları görüyorlar. Ben de işimizi severek ve layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32
"Mahalleye kadın eli değsin" diyerek muhtar oldu

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - "Mahalleye kadın eli değsin" düşüncesiyle yola çıkarak aday olan ve 2 dönemdir muhtarlık yapan Hülya Altun, 84 yıl önce Türk kadınına verilen seçilme hakkı sayesinde bu görevi yürütmenin onurunu yaşıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Korkutreis Mahallesi Muhtarı 50 yaşındaki Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Bir çocuk annesi Hülya Altun, 5 Aralık'ın Türkiye'de çok anlamlı bir yerinin olduğunu, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına 5 Aralık 1934'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kavuştuğunu hatırlatarak, "Atatürk'ün vermiş olduğu haklardan yararlanarak geldiğim için ve biz kadınlara destek veren halkımız sayesinde seçilmiş olmaktan onur duyuyorum." dedi.

- "Muhtarlığı almam lazım"

Altun, muhtarlık için adaylığını koymaya karar verme sürecini ise şöyle anlattı:

"Mahallemizde çok yaşlı bir muhtarımız vardı. Fazla işlem yapamıyordu. İlk dönem adaylığımı koyduğumda 'Artık bu muhtarlığı benim almam lazım' dedim. En azından mahallemize bir kadın eli değsin istedim. Yine muhtarımızdan Allah razı olsun, 30 yıl boyunca emek vermiş bir insandı."

Muhtarlık seçimlerinin diğer seçimlere göre daha zor olduğunu, adaylığını açıkladığında ilk desteği kadınlardan gördüğünü söyleyen Hülya Altun, ilk adaylığında seçilemediğini ama asla vazgeçmediğini dile getirdi.

- "Benim mahallem artık kadın muhtar istiyor"

Muhtarlık seçimlerinde tekrar aday olacağını belirten Altun, geçirdiği seçim dönemlerini şöyle dile getirdi:

"Bazı kesimler 'Kadın bunu başaramaz, yapamaz' diye düşünüyor. Emin olun ben muhtarlık seçimlerinde ilk zamanlar çok zorluk yaşadım. Muhtarı kadın olarak düşünemiyorlar. Ama kadın çok daha başarılı oluyor. 'İlk defa kadın muhtar gördüm' diyenler oluyor. Hep beklentilerde yaşlı, 60-70 yaşında emekli erkekler var. Ama aday olarak genç bir kadın gördüklerinde şaşırıyorlar. Seçildikten sonra yani 2'nci dönemimde artık muhtarların kadın olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü düzenli, tertipli, programlı çalışan kadınları görüyorlar. Ben de işimizi severek ve layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32
  1. "Seçilmiş bir kadın olmaktan onur duyuyorum"
  2. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
  3. kadın muhtar
  4. mahalle muhtarları

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