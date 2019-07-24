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Mahalleye doğal serinlik

Bursa’da işlek bir caddede açıkta duran su borusu patladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Mahalleye doğal serinlik

Bursa’da işlek bir caddede açıkta duran su borusu patladı. Tazyikli çıkan su, mahallede yağmur yağıyormuş gibi görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkan vatandaşların bazıları şikayet etti, bazıları ise doğal serinliğin keyfini sürdü.


Emirsultan Mahallesi’nde bulunan Zeyniler Cami önünde açıkta duran su borusu akşam saatlerinde patladı. Aniden patlayan ve içme suyu taşıyan su borusu açıkta olması sebebiyle caddeyi yağmur yağıyormuş gibi ıslattı. Suyu fark edip şaşkınlık yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların bazıları suların akmamasından şikayet etti, bazıları ise doğal serinliğin keyfini sürdü.


Patlayan boru bir süre ilginç görüntüler oluşturmaya devam ederken vatandaşlar olayı BUSKİ ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen BUSKİ ekipleri bölgede kısıtlı olarak suyu ana vanalardan kapadı ve patlayan boruya müdahale etti. Çalışmanın ardından su borusu tamir edildi ve bölgedeki apartmanlara su tekrar verildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  1. doğa

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