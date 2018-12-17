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Mahalleye dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Düzce'de 4 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen kişiler, polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde yakalandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
Mahalleye dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Nalbantoğlu Mahallesi’nde M.D. isimli şahsa ait 1 ton fındığın çalınması, aynı mahallede M.Ç.’ye ait 6 adet küçükbaş hayvanın çalınması, Sallar Mahallesi’nde M.Y.’ye kıraathaneden televizyon çalınması, aynı mahallede B.İ.’ye ait tekel bayiinden 10 bin lira değerinde değişik markalarda alkollü içecek ile 40 karton sigara çalınması olayı ile ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık olayına karışan kişilerin M.E., R.Y., H.E.Y. ve F.Y. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan R.Y., M.E. ve H.E.Y. tutuklanırken, F.Y. ise serbest bırakıldı.

Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada bulunan televizyon ile alkollü içecek ve sigaralar ise sahiplerine teslim edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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