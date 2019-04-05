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Seçim 2019 Sayfası

Mahallesinin ’Seyhan Abla’sı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Seyhan İhtiyar, ilçenin 20 yıldır tek kadın muhtarı olarak devam ediyor.

05 Nisan 2019 Cuma 17:26
Mahallesinin ’Seyhan Abla’sı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Seyhan İhtiyar, ilçenin 20 yıldır tek kadın muhtarı olarak devam ediyor.


İlk defa 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ünye’de muhtar adaylığına çıkan Seyhan İhtiyar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen seçimlerde ise tek kadın muhtarlık unvanını devam ettiriyor. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin yaşadığı Ortayılmazlar Mahallesi’nde yapılan seçimlerde İhtiyar, 1176 oy ile rakibini 523 oy farkıyla geçerek yeniden muhtarlığa seçildi. 2004 yılında muhtarlık hayatına başlayan Seyhan İhtiyar’ı ise mahalle halkı onu "Seyhan Abla" olarak seviyor.


20 yıldır Ortayılmazlar Mahallesi’nin muhtarlığını yapan Seyhan İhtiyar, "2004 yılında ben evdeyken televizyonlarda seçim haberlerini izliyordum. Ben de o gün muhtarlık yapabilirim diye düşünüyordum. Eşime sorduğumda oda bana destek çıkarak olabileceğini söyledi. O gün muhtar arkadaşlara bu durumu anlattım. Onlarda yapabileceğimi ve muhtarlığın bana yakışabileceğini söylediler. 15 sene önce ilk seçime katılmama son iki ay kala çalışmalara başladım. O günün muhtarı olan rahmetli Yusuf Ziya Şentepe ağabeyimizi 17 oyla geçerek ilk muhtarlık heyecanım başlamış oldu. Toplamda mahallemizde 4 bin 500 vatandaşımız yaşamaktadır. Bir bayan olarak her zaman insanlarımızın yanında ve hizmetinde olmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.



"O mahallemizin Seyhan Ablası"


22 yıldır Ortayılmazlar Mahallesi’nde yaşayan İsmail Bodur, "O bizim yıllardır mahallemizin ’Seyhan Abla’sı olarak devam ediyor. Biz onu bir muhtar gibi değil de, mahallenin bir ablası bir büyüğü olarak görüyoruz. Ben 20 sene önce Seyhan Abla muhtar olduğunda ailem ile beraber bu duruma çok şaşırmıştık. Bir bayanın mahalleyi yönetmesi hem ağır bir yük hem de bayan olarak muhtarlık yapacağı konusunda endişelenmiştik. Ancak gördük ki mahallenin bütün sorunlarına ve sıkıntılarını çözüme kavuşturdu. Mahallede çalmadığı kapı, gezmediği yada çözmediği sorun kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:26
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