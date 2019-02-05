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Yanlış mesaj mahalleliyi sokağa döktü!

Kütahya’da doğalgaz dağıtımı yapan şirket tarafından gönderilen 'Borcunuz var' mesajla birlikte çok sayıda vatandaş firma binası önüne akın etti. Şirket yetkilileri ise "mesajı dikkate almayın" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 08:22
Yanlış mesaj mahalleliyi sokağa döktü!

Kütahya’da doğalgaz dağıtım işleri yapan yetkili firma tarafından şehirde çok sayıda vatandaşa gönderilen "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın" mesajı üzerine vatandaşlar soluğu şirket binası önünde aldı.

Dikkate almayın uyarısı

Bir şirket çalışanının “Borcu olmayanlar mesajı dikkati almasın” açıklamasına rağmen vatandaşlar durumun açıklanmasını ve şirketinde özür dilemesini istedi.

Doğalgaz dağıtım şirketinin ofisine akın eden vatandaşlar açıklama yapılmasını bekledi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:22
  1. fatura
  2. Kütahya
  3. mesaj

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