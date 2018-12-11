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Mahallelilik projesi

Gazetemiz okurlarından Ali Yiğit, "Mahallelilik projesi" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Aralık 2018 Salı 14:19
Mahallelilik projesi

Ali Yiğit/Malatya

AK Parti 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Recep Tayyib Erdoğan tarafından açıklanacak olan 10 maddelik manifestonun en önemli maddelerinden biri de ‘’Mahalle Kültürü’’ ve ‘’Komşuluk Kültürü’’nün canlandırılması ve yaşatılması olacak.. Battalgazi mevcut Belediye Başkanı ve 2019 yerel seçimlerde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Selehattin GÜRKAN’ın mahallelilik kültürünün yaşatılması ve canlandırılması noktasında  hayata geçirdiği ‘’Mahalle Müzeleri’’, "Mahalle Çalıştayı’’ İnönü Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan ‘’Mahalle Toplantıları’’ mahallelilik kültürünün yaşatılması adına hayata geçirilen çok önemli projeler.. Battalgazi Belediye Başkanı Selehattin GÜRKAN’ın benim en önemli projem ‘’Mahallelilik Kültürü’nün yaşatılması demesi konuya verdiği önemi ortaya koyuyor..

Ve bu konudaki haklılık payı artık devlet politikası haline geliyor.. O kadar önemli hizmetler yapmasına rağmen benim en gözde projem ‘’Mahallelilik projesi’’ demesi ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.. Şehir bir şemsiye gibi olmalı, dili, dini, ırkı, rengine bakmaksızın bir arada tutmalı..

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:19
  1. AK Parti
  2. yerel seçimler
  3. Başkan Recep Tayyib Erdoğan
  4. Mahalle Kültürü
  5. Komşuluk Kültürü
  6. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selehattin GÜRKAN
  7. Mahalle Müzeleri
  8. Mahalle Çalıştayı
  9. İnönü Üniversitesi

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