Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu Malatya’da sulama kanalına düşen 1 aylık kaz yavrusunu çıkartmak için seferber olan mahalleliler takdir topladı.

Malatya’da sulama kanalına düşen 1 aylık kaz yavrusunu çıkartmak için seferber olan mahalleliler takdir topladı.

Darende ilçesine bağlı Hacı Derviş Mahallesi’nde ikamet eden mahalleliler sulama kanalında bir kaz yavrusunun olduğunu fark edince harekete geçti. Akıntılı suda çırpınan kazı tırmık yardımıyla kanaldan çıkaran mahalleliler halsiz düşen yavruya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra minik kazı annesinin yanına götüren mahallelilerin bu davranışı ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

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