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Mahalleli sokağa döküldü! İki katlı ev cayır cayır yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ev tamamen yandı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:36
Mahalleli sokağa döküldü! İki katlı ev cayır cayır yandı

Alınan bilgilere göre yangın, İnegöl içlesi Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi.

Mahmut ve Zekeriya Harabi kardeşlerin kiracı olarak oturdukları evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden evde halkı hemen dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine 3 araçla gelen itfaiye ekibi yangın yerine ulaşana kadar iki katlı ev tamamen alevlere teslim olarak yandı.

Ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangını gören mahalle halkı sokağa dökülerek meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:36
  1. yangın
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