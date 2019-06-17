Mahalleli çöplerin alınmamasından şikayetçi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde çöplerin zamanında alınmaması ortaya bu görüntülerin çıkmasına neden olurken, mahalle sakinleri temizliğe önem verilmesini istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinin en uzak mahallerinden biri olan Ören Mahallesi’nde çöplerin zamanında alınmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinden özellikle yaz aylarında çöplerin düzenli toplanmasına daha fazla önem vermesini isteyen mahalle sakinleri, çöplerin bazen 2-3 bir alındığını söyledi. Yaz aylarında çöplerin daha fazla bakteri ürettiğini ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten mahalle sakinleri, bu görüntülerin Kdz. Ereğli’ye yakışmadığını ifade etti.