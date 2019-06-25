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‘Mahallelerin Öyküsü Erzurum’ adlı kitap büyük ilgi topladı

Eğitimci-Araştırmacı Yazar Abdurrahman Zeynal’ın ’’Mahallelerin Öyküsü Erzurum’ adlı kitabı büyük ilgi topladı.

25 Haziran 2019 Salı 09:31
‘Mahallelerin Öyküsü Erzurum’ adlı kitap büyük ilgi topladı

Eğitimci-Araştırmacı Yazar Abdurrahman Zeynal’ın ’’Mahallelerin Öyküsü Erzurum’ adlı kitabı büyük ilgi topladı.


Uzun yıllar gezdiği, gördüğü mahallelerde topladığı bilgilerin yanı sıra kentin gizli, bilinmeyen,unutulan ve kaybolan değerlerini kitabında konu eden Zeynal, bir şehri şehir yapan eserlerin korunması hususunda da ilgililere seslendi.


Kitabını çok genç yaşta safra taşı ameliyatı olurken hayata veda eden Tıp Doktoru sevgili oğlu Melih Zeynal’ın aziz hatırasına ithaf eden baba Zeynal’ın kurduğu cümlelerdeki ahenk, ifade güçlülüğü, akıcı bir kullanması okuyucuların ilgisine neden oldu.


‘İnsan doğduğu, büyüdüğü, ekmek yediği, ihtiyarladığı şehri tanımak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmakla görevlidir.’ diyen Yazar Zeynal, şöyle konuştu:


“Bu kitapta Erzurum’la ilgili çok şey okuyacak, kendinizi cadde, sokak, mahalle aralarında dolaşıyor bulacaksınız. Satırlar arsında zihnen dolaşırken günümüze baktığınızda anlatılanları belki göremeyip üzüleceksiniz. Umarım siz değerli Erzurumlu hemşerilerim aradıklarını bulur.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:31
  1. kitap

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