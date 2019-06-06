Mahallelere özel temizlik

Ankara’nın Altındağ Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple her gün farklı bir mahalleyi pırıl pırıl yapıyor.

Gündüz nüfusu 1 milyonu bulan Altındağ’da, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için Altındağ Belediyesi’nin kurduğu ekip, ilçeyi sokak sokak temizliyor. Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekipler, rutin temizlik işlerinin dışında detaylı çalışma yürütüyor. Altındağ’da girilmedik sokak bırakmayan 50 kişilik özel temizlik ekibi, önce sokakları süpürge aracı ile süpürüyor daha sonra ise çöp atım noktalarını sabunlu suyla yıkayarak yaz aylarında oluşan kötü kokunun önüne geçiyor. İlaçlama aracı ile beraber sokak sokak gezen temizlik ekipleri, evsel atık dışında kalan atıkları da kamyona yükleyerek bölgeden uzaklaştırıyor.

"Sürekli devam edecek"

Huzurlu bir Altındağ için temizlik konusuna öncelik verdiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ekiplerimizin rutin temizlik çalışmasına ek olarak mahallelerimizde ayrıca detay çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Boş arsalarda biriken atıklar başta olmak üzere kötü görüntü oluşturan çöpleri topluyoruz. Vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldığı bu çalışma şekli sürekli devam edecek" diye konuştu.