0553 313 94 23

Mahallelere hizmet seferberliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni dönemde mahallelerin âcil ihtiyaçlarının karşılanması için bütün imkânları seferber edeceklerini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:25
Mahallelere hizmet seferberliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni dönemde mahallelerin âcil ihtiyaçlarının karşılanması için bütün imkânları seferber edeceklerini söyledi.


131 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Kanar, “Alt ve üst yapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılık gibi kırsal kalkınma faaliyetlerine kadar mahallelerimizde birçok atılımı birlikte hayata geçireceğiz” dedi.


Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından her ay düzenlenecek olan muhtarlar koordinasyon toplantısının ilki belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları Ercan Leblebici, Ersin Ekici ve Kadir Gökçe, BUSKİ Şube Müdürü Kemal Güven, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, birim müdürleri ile birlikte merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.


Mustafakemalpaşa’da yapılması planlanan çalışmalarla ilgili hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mahallelerin ihtiyaçlarının ilgili müdürlüklerce hızla belirlendiğini, âcil taleplere öncelik veren bir programla faaliyet yürüttüklerini söyledi.


Büyükşehirle bu aşamada güçlü bir koordinasyon kurduklarını kaydeden Başkan Kanar; “Bu süreçte en büyük destekçilerimiz de muhtarlarımız olacak. Eksiklikler bize bildirildikçe, çözüm adımlarını daha hızlı atacağız. Hizmet heyecanımızı diri tutarak sabırla en ücra mahallelerimize ulaşacağız. Dostça yapılan her talebe ve şikâyete her zaman açığız. Birim müdürlerimizde sizlerden gelen talep ve önerileri daha aktif bir çalışmayla uygulamaya koyacak” dedi.


Mustafakemalpaşa’nın birinci meselesinin alt yapı olduğunu ifade eden Başkan Kanar, Büyükşehir’in Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığı krediyle içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileceğini hatırlatarak; “BUSKİ bu konudaki bütün plânlarını tamamlıyor. Alt yapı hamlesini bütünleşik projelerle koordineli bir şekilde yürüterek sağlıklı bir Mustafakemalpaşa’nın önünü açacağız. Her yönden zengin bir tarım ve hayvancılık şehri olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu potansiyeli, akılcı ve kırsal kesime ekonomik anlamda değer katan girişimlerle destekleyeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u ziyaret etti
    1. Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u..
    2. Tatvan’da sokak hayvanları yararına..
    3. Başakşehir, Adebayor’a teşekkür etti
    4. Amasya'da şiddetli yağış
    5. TOKİ konutları hangi illerde 2019 |..
    6. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    7. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı!..
    8. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    12. F klavye kursu tamamlandı
    13. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    14. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    15. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    16. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    17. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    18. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    19. Yemenli askerler, BAE destekli..
    20. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"