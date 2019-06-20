Mahallelere hizmet seferberliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni dönemde mahallelerin âcil ihtiyaçlarının karşılanması için bütün imkânları seferber edeceklerini söyledi.

131 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Kanar, “Alt ve üst yapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılık gibi kırsal kalkınma faaliyetlerine kadar mahallelerimizde birçok atılımı birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından her ay düzenlenecek olan muhtarlar koordinasyon toplantısının ilki belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları Ercan Leblebici, Ersin Ekici ve Kadir Gökçe, BUSKİ Şube Müdürü Kemal Güven, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, birim müdürleri ile birlikte merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Mustafakemalpaşa’da yapılması planlanan çalışmalarla ilgili hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mahallelerin ihtiyaçlarının ilgili müdürlüklerce hızla belirlendiğini, âcil taleplere öncelik veren bir programla faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehirle bu aşamada güçlü bir koordinasyon kurduklarını kaydeden Başkan Kanar; “Bu süreçte en büyük destekçilerimiz de muhtarlarımız olacak. Eksiklikler bize bildirildikçe, çözüm adımlarını daha hızlı atacağız. Hizmet heyecanımızı diri tutarak sabırla en ücra mahallelerimize ulaşacağız. Dostça yapılan her talebe ve şikâyete her zaman açığız. Birim müdürlerimizde sizlerden gelen talep ve önerileri daha aktif bir çalışmayla uygulamaya koyacak” dedi.

Mustafakemalpaşa’nın birinci meselesinin alt yapı olduğunu ifade eden Başkan Kanar, Büyükşehir’in Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığı krediyle içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileceğini hatırlatarak; “BUSKİ bu konudaki bütün plânlarını tamamlıyor. Alt yapı hamlesini bütünleşik projelerle koordineli bir şekilde yürüterek sağlıklı bir Mustafakemalpaşa’nın önünü açacağız. Her yönden zengin bir tarım ve hayvancılık şehri olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu potansiyeli, akılcı ve kırsal kesime ekonomik anlamda değer katan girişimlerle destekleyeceğiz” diye konuştu.