0553 313 94 23

“Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartal’da sokaklar şenlenmeye devam ediyor

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ”Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartallı çocuklar, tatil sevincini yaşamaya devam ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:05
“Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartal’da sokaklar şenlenmeye devam ediyor

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ”Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartallı çocuklar, tatil sevincini yaşamaya devam ediyor.


Kartal’ın farklı noktalarında gerçekleşen panayırda çocuklar; taş boyama, kum boyama ve maske atölyeleri, şişme oyun parkları, balon patlatma, birdir bir, çuval yarışı, yumurta taşıma, mendil ve sandalye kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, sinema gösterimi ve çeşitli etkinliklerle Kartal’da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşarken anneler de takı ve seramik atölyelerinde kendilerine zaman ayırabiliyor. Ayrıca panayır kapsamında 3 ayrı noktada saat: 21.00’da açık hava sinema gösterimi düzenlenecek. Kartal’ın diğer mahallelerinde de yaz ayları boyunca etkinlikler devam edecek.


Etkinlik Yerleri


18 Haziran Salı: Yakacık Yeni Mahalle, Ali Bora (Kerimoğlu Ali) Parkı


19 Haziran Çarşamba: Atalar Mahallesi, Zeytinlik Parkı


20 Haziran Perşembe: Uğur Mumcu Mahallesi, Ihlamur Parkı


21 Haziran Cuma: Yukarı Mahalle, Ali Duranoğlu Parkı


22 Haziran Cumartesi: Topselvi Mahallesi, Atatürk Parkı


24 Haziran Pazartesi: Gümüşpınar Mahallesi, Gümüşpınar Parkı


25 Haziran Salı: Çavuşoğlu Mahallesi, Kültür Parkı


Mahallelerde gerçekleşecek etkinliklerde; saat 13.00’da Atölyeler ve Şişme Oyun Parkları, saat 15.00’daUnutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları ve 17 Haziran Pazartesi Kartallı Kazım Meydanı, 18 Haziran SalıAli Bora (Kerimoğlu Ali) Parkı, 20 Haziran Perşembe Ihlamur Parkı’nda saat:21.00’da sinema gösterimi ile Kartallı minikler, eğlenceli bir yaz tatili geçirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye açıklaması
    1. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    2. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    3. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    4. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    5. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    6. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    7. “Mahallede Şenlik Var” panayırı ile..
    8. Kanserle mücadele okulu
    9. Red Bull Reign'e milli takım damgası
    10. Kartal Belediyesi’nden okullara araç..
    11. AB mahkemesinden Alman otoban ücreti..
    12. 2002’den bu yana sebze üretimi 5..
    13. Döviz kurları
    14. TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki..
    15. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı,..
    16. Çankaya’da köşe bucak temizlik
    17. Sakarya, KickBoxing Şampiyonlar Ligi..
    18. Eskişehirspor kamp için Varşova’ya..
    19. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2..
    20. Düğün konvoyunda makas ve ters şerit..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı