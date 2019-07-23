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Mahallede çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınabildi

Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:21
Mahallede çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınabildi

Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı aşağı Serdarlı-Küçükdere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 8 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi. Çıkan yangında 3 ev ve 9 ahır kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken, 30 ton ot samanın da yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:21
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