Mahalle yönetimine hanım eli değecek

Sivas’ta yaşayan Dilek Gözüküçük, mahalle yönetimlerinde artık kadınların da söz sahibi olması gerektiğini düşünerek muhtarlığa aday oldu, azalarının büyük bir kısmını da kadınlardan seçti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Dilek Gözüküçük (29), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nde yaşadığı Kardeşler Mahallesinden muhtar adayı oldu. Kadınların da mahalle yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini düşünen Gözüküçük, azalarının büyük kısmını da kadınlardan oluşturup seçim çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinden büyük destek gören kadın muhtar adayı,çocuk parklarından, yaya geçitlerine ve mahalli kadınların sosyal hayata kazandırılması gibi bir çok proje vaat ediyor.

Mahallenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını bilen biri olarak muhtarlığa aday olduğunu söyleyen Dilek Gözüküçük, "Azalarımla oturmaya değil çalışmaya geldik. Muhtarlığımız güzel olacak muhtarlığımız kadınlar için mücadele edeceğiz. Artık kadın muhtarlarımız olsun her yerde kadınlar olsun. Yaşları genç muhtarlar olsun. Kadınlar hak ediyor. Eksik gördüğümüz bazı şeyler var yaşlı muhtarlar hiçbir şey yapmıyor. Aldıklar cüzi parayla koltuklarının başında oturuyorlar. Ama biz gençler olarak bu mahallenin gençleri olarak eksiklerini bildiğimiz için çalışacağız, hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bütün sorunları gidereceğim"

Azalarının kadın ve erkeklerden oluğunu ifade eden genç muhtar adayı, "Şu anda kadınlarımızın öncelikli olmasını istiyorum. Her şey hepimizi için tabi ki inşallah güzel olacak. Seçmenler beni desteklerse inşallah iyi olacak. Herkesin yanında olacak ve destek olacağım. Ne isterlerse bütün sorunlarını gidereceğim. Erkekler çalışıyor, eşleri çalışıyor kadınlar bir yere çıkamıyor en azından onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Mahalleye kadın eli değecek" diye konuştu.

Erkekler de destekliyor

Mahalle sakinlerinden seçim çalışmaları sırasında olumlu tepkiler aldığını aktaran Gözüküçük, "Tepkiler çok güzel en azından bir genç bayanın mahalleye elinin değmesi gerektiğinin olduğunu söylüyorlar. Çok güzel tepkiler var destekliyorlar. Bizde desteklerini canı gönülden istiyoruz. İnşallah olur. Erkekler de destekliyor" ifadelerini kullandı.

Kızını muhtar adayı olması için destekleyen baba Sebahattin Gözüküçük ise, "Bu benim projem ben yurtdışında Almanya’da kalıyorum. Ben hiç kimseyi eleştirmiyorum. Ben mahallenin düzeni hoşuma gitmediği için kızımın muhtar adayı olmasını istedim. Kızımın başarabileceğini düşündüğüm için muhtar olmasını istedim" şeklinde konuştu.

Anne Hatice Şahin Gözüküçük de kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, her zaman kızının yanında olduğunu belirtti.