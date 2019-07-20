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Mahalle sineması keyfi Küçükçekmece’de başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini açık hava sinemasında Küçükçekmecelilerle buluşturacak.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:24
Mahalle sineması keyfi Küçükçekmece’de başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini açık hava sinemasında Küçükçekmecelilerle buluşturacak.


Çöpçüler Kralı, Şekerpare, Kibar Feyzo, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı gibi Türk sinemasının kült filmlerinin izleyiciyle buluşacağı ‘Yeşilçam Geceleri Film Gösterimleri’, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 21.00’de Yarımburgaz Mahalle Meydanı’nda başlıyor.


9 Ağustos’a dek devam edecek gösterimler kapsamında, hafızalardan silinmeyen Türk filmleri 12 mahallede ilçe sakinlerine nostalji yaşatacak. Tüm İstanbulluları açık hava sinema şölenine ortak olmak için Küçükçekmece’ye davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bundan yıllar öncesinde Türkiye’de bir açık hava sinema kültürü vardı. Biz de ilçemizde hem bu kültürü yeniden canlandırmak hem hemşehrilerimizle sıcak yaz akşamlarını paylaşmak adına ‘Yeşilçam Film Gösterimleri’ düzenliyoruz. Nostaljik havayı tekrar solumak istiyoruz. Tüm İstanbullular, Küçükçekmece’ye davetlimizdir” diye konuştu.



Yeşilçam Gecesi Film Gösterimleri Programı


20.07.2019 Yarımburgaz Mahallesi Mahalle Meydanı saat 21.00 - Tosun Paşa


22.07.2019 Kanarya Mahallesi Kanarya Bilgi Evi Önü saat 21.00 - Kibar Feyzo


24.07.2019 İstasyon Mahallesi Atatürk Park İçi saat 21.00 - Çöpçüler Kralı


26.07.2019 Cumhuriyet Mahallesi Macera Parkı saat 21.00 - Şekerpare


27.07.2019 Fatih Mahallesi Göl Kenarı Anfi Tiyatro saat 21.00 - Çöpçüler Kralı


29.07.2019 İnönü Mahallesi SKSM Karşısı Anfi saat 21.00 - Hababam Sınıfı


31.07.2019 Fevziçakmak Mahallesi Fevziçakmak Meydan saat 21.00 - Hababam Sınıfı


2.08.2019 Söğütlüçeşme Mahallesi Yaşam Parkı Basketbol Sahası saat 21.00 - Tosun Paşa


3.08.2019 Mehmet Akif Mahallesi Tahsin Banguoğlu İ.Ö.O Bahçesi saat 21.00 - Kibar Feyzo


5.08.2019 Yeşilova-Gültepe Mahallesi Sefaköy A.L Bahçesi saat 21.00 - Çöpçüler Kralı


7.08.2019 Cennet- Yenimahalle Yeşilyuva İ.Ö.O Bahçesi saat 21.00 - Şekerpare


9.08.2019 Atatürk Mahallesi Gülten Özaydın Lisesi Bahçesi Saat 21.00 Hababam Sınıfı

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:24
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