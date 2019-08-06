0553 313 94 23

Mahalle sakinlerinden imece örneği

Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası mahallesi sakinleri imece örneği sergileyerek, mahalledeki camiyi onararak bayrama hazır hale getirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 10:51
Mahalle sakinlerinden imece örneği

Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası mahallesi sakinleri imece örneği sergileyerek, mahalledeki camiyi onararak bayrama hazır hale getirdi.


Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası muhtarı Ali Sefa Özkan, "Denizovası Camii bakım istiyordu. Biz de mahalle halkı olarak gereken malzemeleri temin ettik. Bayramdan önce camimizin tadilatına başladık. Halıları ve parkeleri değiştirildi. Badana ve boyasını yaparak camimizi bayram namazına hazır hale getirdik" diye konuştu.


Muhtar Ali Sefa Özkan, Denizovası mahalle sakinlerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli haberi Diyarbakır’da aldı
    1. Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli..
    2. TFF Süper Kupa sahibini buluyor
    3. Bilecikspor Başkanı Avcı’dan Başkan..
    4. Bilecik’te Mahalle Muhtarları..
    5. ’Merkezefendi sporun merkezi olacak’
    6. Kapadokya’da 7 bin yıllık heykelcikler..
    7. ‘Türkiye’nin otomobili ilk defa..
    8. Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi
    9. Feyzi: “Son 10 yılın en güzel..
    10. Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz..
    11. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı..
    12. Uslu: " Kaş butik turizmin markası "
    13. Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan..
    14. Artan bıçak bileme işi demirciler..
    15. FETÖ’nün emniyet yapılanması kitaplaştı
    16. Avrupa ülkesinde Coca Cola'ya boykot..
    17. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam..
    18. Televizyon izlemek beyin gelişimini..
    19. Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117..
    20. Akhisar Üniversitesi Derneği iki..
    21. Kırkağaç’ta kurbanlıklara ilgi büyük
    22. THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler..
    23. MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu..
    24. Burhaniye’de Beşiktaşlılar kan..
    25. Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar..
    26. Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya..
    27. Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi..
    28. Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    29. Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan..
    30. Kendi bayramlıklarını kendileri..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'