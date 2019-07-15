Mahalle sakinleri tır kazalarına tepki gösterdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sac yüklü tır yoldan çıkarak su kanalına yan yattı. Kaza yerine gelen mahalle sakinleri ise bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını ve yetkililerin bu duruma önlem almasını istedi.

Kaza sabah saatlerinde Hamzafakıhlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde başlayan yağmurla oluşan sular kanalların tıkanması sonucu yola taştı. Yoldaki yağmur sularından kanalı fark edemeyen sürücü idaresindeki 67 TY 042 çekici ve 67 LY 442 plakalı tırın sağ tekerleklerini su kanalına düşürdü. Su kanalına yan yatan tırın dorsesinde ki yaklaşık 30 tonluk sacda yerinden oynadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Müyesser Bozkurt, tırların hem hızlı gittiğini hem de kazalar nedeniyle çocuklarının sürekli tehlike altında olduğunu söyledi. Yüksek tonajlı yük taşıyan tırların geçişi sırasında deprem oluyormuşçasına evlerinin sallandığını dile getiren Bozkurt, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Mithat Altıay ise daha önce Kışla Mahallesi’nde yaşanan tır kazasında bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve yolun büyük araçların geçişine kapatıldığını belirtirken aynı üzücü olayın kendi mahallelerinde de yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti. Mahalle sakinlerinin bu konuda sürekli kendisine şikayette bulunduğunu ve eylem yapmamaları için kendilerini tuttuğunu anlatan Altıay, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden tırların kendi yollarını kullanmalarını istedi.

Topçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Aksoy ise tırların kendi yolunu kullanmasını ve mahalle arasından geçmesini istemediklerini söyledi. Aksoy konuşmasında “Bizim devletimizin açtığı bir OSB yolu var Mervealtı’nda. Bu tırların normalde oradan geçmesi gerekiyor. Defalarca uyarmamamıza rağmen, mahkeme kararı olduğunu ileri sürüyorlar. Böyle bir şey yok. Tonlarca ağırlığındaki yükle buradan geçerken bu evleri sallayıp insanların hayatını riske atarak para kazanılmaz. Yetkililerden bu konu üzerinde durmaları ve çözüme kavuşturmalarını istiyorum. Bir can yanmadan bu işlerin çözülmesini istiyorum. Aksi halde insanlarımız eyleme başvuracaklarını söylüyorlar. Bizde muhtarlar olarak bunu önlüyoruz. Maalesef bizde artık bunun önüne geçemez duruma geldik. Biz artık yeter diyoruz” dedi.

Su kanalına yatan ve yolun bir şeridini kapatan tırın dorsesinde ki sac vinç yardımı ile başka bir tıra yüklendi. Tırın su kanalından çıkarılması sonucu mahalle yolu yeniden trafiğe açıldı.