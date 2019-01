Mahalle sakinleri sokağı kayak pistine çevirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, poşet ve naylonları kızak yaparak aileleriyle eğlendi.

Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kentte dün geceden beri etkisini sürdüren karın kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından rampa bir sokağı adeta kayak pistine dönüştürdü.

Eğitim öğretime iki gün ara verilen kentte, çocuklarıyla birlikte söz konusu sokağa gelen onlarca mahalle sakini poşet, naylon, sini ve kızaklarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayarak karın keyfini çıkardı.

Poşetle kayan çocuklardan Mehmet Elma, AA muhabirine, okulların tatil edilmesinin ardından anne ve babasıyla kayak yaparak eğlendiklerini söyledi.

Elma, "Annem, babam ve kuzenlerimle geldik. Yarın da okul tatil olduğu için geç saatlere kadar kayıyoruz. Evden tepsi ve poşet getirdik, tatilin keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Çocuklarıyla birlikte kızakla kayarak eğlenen Muhsin Gürbüz de her yaş grubundan komşularıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Kış geldiğinde burası her yıl şenlikli oluyor, Erciyes'e gitmeye gerek yok, poşetini, kızağını alan buraya geliyor. Her yaştan insanlar burada eğleniyor." diye konuştu.

Çocuklardan Açelya Yıldırım da komşularıyla keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.