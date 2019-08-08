Armutalan Mahallesi Muhtarı depremi yeniakit.com.tr'ye anlattı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Denizli'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremden sonra yeniakit.com.tr'ye konuşan depremin merkez üssü Bozkurt İlçesi'nin Armutalan Mahallesi Muhtarı Sabri Oruç, "Allah'a şükür ölü ya da yaralı yok ama panik havası var." dedi.

Denizli'de yaşanan 5.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Bozkurt İlçesi olarak açıklandı. Bozkurt'a bağlı Armutalan Mahallesi Muhtarı Sabri Oruç, ilçedeki son durumu şöyle anlattı:

"Depremin merkez üssü burası mıydı bilmiyoruz ama çok şiddetliydi. Evin bahçesinde oturuyordum. Şiddetli bir gürültü geldi. Bütün evleri gezdik dolaştık. Bazılarının duvarlarında çatlamalar var. Yıkılan bina yok. Can kaybı ya da yaralı da yok. Deprem şiddetli olduğundan buradaki insanlarda bir panik havası var. Vatandaşlarımız evlerinin bahçesinde bekliyor."