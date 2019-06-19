Mahalle konağında bakım yapıldı
İzmit Belediyesi tarafından Eseler Mahallesi’ndeki yaptırılan mahalle konağında bakım çalışması yapıldı.19 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
İzmit Belediyesi tarafından Eseler Mahallesi’ndeki yaptırılan mahalle konağında bakım çalışması yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, konağın bahçesinde bulunan çardak, çocuk oyun grupları, oturma grupları elden geçirildi, demir ve ahşap aksamlar baştan sona boyandı. Yetkililer, çalışmaları tamamlayarak halkın hizmetine sunulduğunu söylediler.
YORUM YAZ