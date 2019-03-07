Mahalle konağı kadınlara umut oldu

MARDİN (İHA) – Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi’ne kurulan Mahalle Konağı kadınların hayallerine ortak oldu. İlk kez mahalle konağında açılan beslenme kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimle yöresel yemekleri sağlıklı beslenmeye dönüştürdü.

Mardinli kadınlar, Mahalle Konağı’nda açılan mutfakta sağlıklı beslenme eğitimi alan kadınlar, tuz, un ve şeker yerine alternatif besinler kullanıyor. karnabahardan kısır yapıp, şeker yerine pekmezi mutfaklarına dahil ediyor.

Mutfak bölüm şefi gıda mühendisi Gülseren Balıbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 kadına 4 aydır sağlıklı beslenme konularında eğitimler verdiklerini söyledi. Balıbey, Ortaköylü kadınların kursa başladıktan sonra kendi marifetlerini artırdıklarını, yeni öğrendikleri tarifler ile yemeklerine lezzet kattıklarını dile getirdi. Ortaköylü kadınların marifetlerinin çok olduğunu kaydeden Balıbey, şöyle devam etti:

“Onlar zaten kendiliğinden marifetli kadınlar buraya sadece farklı ve değişik tarifler öğrenmek için geliyorlar ki zevkle, heyecanla geliyorlar. Biz ilk başta karnabahardan kısır yaptık, hiçbir şekilde fark etmediler. Başta kısırı karnabaharla yaptığımızı söylemedik, fark etmeden gayet lezzetli bir şekilde yediler. Kursiyerimiz Leyla hanımın eşi karnabahar sevmiyor, yaptığımız şekilde o da karnabahar sevmeye başladı. Onları kızartmadan uzak tutuyoruz, mesela içli köfte yapıyoruz haşlama usulü kızartma usulü olanı da fırında değerlendirdik ve gayet lezzetli oldu. Hanımlar çok beğendi ve pratik oluyor. Biz Mardinler ete ürünlerine düşkünüz genelde ama sağlıklı olmamız için sebze yemeklerinde gösteriyoruz. Pırasa kültürü hiç yoktu pırasa mücveri yaptık gayet beğendiler.”

Kadınlar azimle kurslara katılıyor

5 çocuk annesi Hamdiye Akbacı, konağın ilk kursiyerlerinden olduğunu belirterek, burada yöresel yemeklerin nasıl sağlıklı birer besin haline getirebildiklerini öğrendiklerini söyledi. Akbacı, “İlk kez bir kursa katıldım. Kursun devam etmesini de istiyoruz. Burası benim ve arkadaşlarımın ilk kursu, çok memnunuz. Burada yöresel yemeklerin yanında sağlıklı beslenmeyi de öğreniyoruz.Ben sütü yemeklerime pek fazla katmazdım, sadece tatlılarda kullanırdım ama şimdi burada sütü, hünkarbeğendi de, çorbalarda kullanıyorum ve eşime yediriyorum, çocuklarımda çok beğeniyor” dedi.

7 çocuğunu bırakıp kursa geliyor

7 çocuk annesi Azize Aslan da sabahları çocuklarını kaynanasına bırakarak yağmur çamur demeden kursa katıldığını söyledi. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Kursta aldığım eğitimden sonra bunları evde uygulayarak ev menüsü değişti. Burası çok güzel, hocamızın sayesinde mutfakta sağlıklı yemeklerle ile ilgili her şeyi öğreniyoruz. Evdeki menümüz biraz değişti. Daha önce evde içli köfteyi kızartarak yapıyorduk ama artık haşlayarak yapıyoruz. Kızartmalı yemekleri artık fırında yapıyoruz.”

Yemeklerinde artık 3 beyazı kullanmadığını vurgulayan Hanife Memiş ise bunların yerine doğal besin kaynaklarını kullanarak yemeklerini yaptığını söyledi.

Sosyal medyada kanal açmak istiyor

Çocuklarının sağlıklı beslenmesi için kurslara katıldığını kaydeden Leyla Ayhan da, çocuklarını Mahalle Konağı’nda bulunan kreşe bıraktığını söyledi. Ayhan, “4 ayda çok şey öğrendiğim ve buradan aldığım bilgiler ile arkadaşlarımla bir işyeri açmak istiyorum. Daha önce iş yeri açmayı düşünmüştüm ama yemeklere uğraşıp iş yeri açmayı hiç hayal etmemiştik buraya gelene kadar. Ama hem yemek yapıp, hem para kazanabileceğimiz meslekler olduğunu buraya gelince anladık. Sosyal medyada paylaşılan yemek tariflerini izleyerek çok hayal kuruyoruz. Keşke bizimde öyle bir sayfamız olsa, hem bizi izleyenleri bilgilendirmek, hem de biz faydalansak diye, inşallah olur” şeklinde konuştu. Bir iş yeri açmak, orada yaptıkları doğal ve sağlıklı yemekleri sosyal medya üzerinden satmayı hayal ettiğini aktaran Ayhan, bu sayede kendilerine hem iş imkanı sağlayacaklarını hem de aile ekonomisine katkıda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.