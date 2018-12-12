THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mahalle karıştı! Antalya'da dehşete düşüren görüntüler

Antalya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 06:31
Mahalle karıştı! Antalya'da dehşete düşüren görüntüler

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 47 ve 52 Sokak aralarında meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir dernek adı altında kumar oynatılan işletmede başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakla karşılıklı devam eden kavgada, tabanca ve pompalı tüfek kullanıldı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evinde pencere camına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polisin, tabanca kovanı ve fişek kartuşunun bulunduğu yerleri soda şişesi koyması dikkat çekti. 

Öte yandan grubunun sopalı ve silahlı kavgası cep telefonu ve çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şahısların sopayla birbirlerine vurmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi saniye saniye kameralara yansıdı. 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da doğal afetler 4 bin 211 can aldı
    1. Endonezya'da doğal afetler 4 bin 211..
    2. Mahalle karıştı! Antalya'da dehşete..
    3. PTT sermayesindeki hisseler Varlık..
    4. İstanbul'da kovalamaca kanlı bitti.....
    5. Acil Durum Yönetim Merkezi'nden uyarı!..
    6. Schalke'den G.Saray'a mesaj! Tweet..
    7. Şimdi de Kırmızı Yelekler ortaya çıktı!
    8. 1 Ocak'tan itibaren herkesin..
    9. Müşteri gibi davranan polisten fuhuş..
    10. Huawei CFO'su Mıng Vancou serbest..
    11. CIA Direktöründen Temsilciler..
    12. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi acil..
    13. PTT'deki Hazine hisseleri Türkiye..
    14. Bu parkedeki kan izi silinmiyor
    15. "İç güvenlik güçleri kurulana kadar..
    16. Dünyanın en ilginç mesleği:..
    17. Diriliş oyuncularının eski ve şimdiki..
    18. Vladimir Putin'in gizli istihbarat..
    19. 15 Temmuz sonrası satışa çıkarıldı
    20. Schalke'den Galatasaray'a flaş mesaj:..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de