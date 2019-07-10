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Mahalle kadınlarından pazarda baz istasyonu protestosu

Eskişehir’in Akarbaşı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları bölgede bulunan iki apartman çatısı üzerinde kurulan 9 baz istasyonunun kaldırılması için imza kampanyası düzenleyerek uygulamayı protesto etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
Mahalle kadınlarından pazarda baz istasyonu protestosu

Eskişehir’in Akarbaşı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları bölgede bulunan iki apartman çatısı üzerinde kurulan 9 baz istasyonunun kaldırılması için imza kampanyası düzenleyerek uygulamayı protesto etti.


Semt pazarında stant açan mahalleli kadınlar, çevredeki vatandaşlara seslenerek baz istasyonun kaldırılması için imza atmaya davet ettiler. Mahallede kanser riskini arttırdığı ve bu baz istasyonlarına bağlı bir kişinin de yaşamını yitirdiğini öne süren kadınlar, odalarının karşısına konulan baz istasyonlarının bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Mahalle halkından da aradıkları desteği bulan kadınlar, onlarca imza topladı.



“İki apartman dairesinin çatı katlarında 9 adet baz istasyonu bulunuyor”


Konuyla ilgili mahalle sakinleri ve mağdurları adına açıklama yapan Mine Tanrıkulu, iki apartman dairesinin çatı katlarında bulunan baz istasyonlarının tehlike boyutlarına dikkat çekerek, “Akarbaşı Mahallesi, Akgül, Arısoy, Köprü sokak olmak üzere bu sokaklara bağlantısı olan tüm anayol ve ara yollarda mevcut tüm apartman sakinlerinin yaşam alanı olduğu bir yerde tüm cep telefonları veri istasyonlarının burada iki apartman dairesinin çatı katlarında 9 adet baz istasyonun ne kadar tehlikeli olduğu takdirlerinizdedir. Gece yatarken bile cep telefonlarımızı yanımıza almadığımız, sağlımızı korumak için çocuklarımızın üzerine ne kadar titrediğimiz hepimizin malumudur. Sürekli tepemizde baz istasyonlarıyla yaşamadan temiz hava sahası isteme hakkımız vardır” ifadelerini kullandı.



“Lise öğrencisi bir genç hayatını kanserden kaybetmiş ve 2 kişi kanser tedavisi görmektedir”


Ayrıca Tanrıkulu, kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:


“Son 5 yıl içerisinde baz istasyonlarının olduğu çatının hemen karşısındaki apartmanda kanser vakaları artmış ve çoğu kişi evlerini terk etmiştir. Lise öğrencisi bir genç hayatını kanserden kaybetmiş ve 2 kişi çevresel faktörlerden kaynaklı kanser tedavisi görmektedir. Medeni yasa, komşuluk hukuku bakımından kişilerin gayrimenkul kullanmasına sınırlamalar getirmiştir. Medeni yasanın 661’inci maddesine göre; Bir kimse mülkünü kullanırken, hele sınai işler yaparken komşusuna zarar verecek her türlü taşlıklardan çekinmeye mecburdur. Medeni yasanın bu maddesine göre, bireylerin komşuluk haklarına dayanarak, komşularından bu istasyonu kaldırmasını istemeye hakkımız vardır. Bu amaçla Odunpazarı Kaymakamlığı ve Büyükşehir Belediyesi Mavi Masaya başvurulmuş ve kaldırılması amacıyla imza kampanyası başlatılmıştır.”


Öte yandan yapılan açıklama ve toplanan imzalar sonrası grup olaysız şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
  1. odunpazarı

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