0553 313 94 23

Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 19:16
Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.


Mahallelerin genel asayiş değerlendirmesi, yaşanan sorun ve problemler, alınması gereken tedbirleri yerinde ve birebir değerlendirmek amacı ile planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Başkanlığında Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Emniyet Şube Müdürleri ile birlikte 100. Yıl ve Kılavuzlar Mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek mahallelerde yaşanana sıkıntıları dinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    1. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    2. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    3. Jandarma darbe davasında istenen..
    4. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    5. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    6. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    7. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    8. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    9. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    10. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    11. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    12. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    13. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    14. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    15. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    16. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    17. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    18. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    19. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    20. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    21. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    22. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    23. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    24. Fransa Bisiklet Turu
    25. Aracını satarken sahte dekontla..
    26. Uyuşturucu taciri yol kontrolünde..
    27. Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz..
    28. Freni patlayan yolcu minibüsü..
    29. Elazığspor,Cengizhan Akgün’le..
    30. Galatasaray’da Emre Mor sesleri
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler