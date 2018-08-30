Bekçi alımları 2018 | Mahalle bekçi alım yazılı sınav tarihi

İçişleri Bakanlığı bünyesinde mahalle bekçisi olmak isteyenler bekçi alım yazılı sınav ne zaman? bekçi alımı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Soruları merak ediliyor. Polis Akedemisi 6 Temmuz’da bekçi alımlarının yapılacağını söylemişti. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar ön müracat ve sağlık kontolünden geçmişti. Mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar yazılı sınav tarihini merak içinde araştırmaya devam ediyor. Peki Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için vatandaşların sorgulamaları kaldığı yerden devam ediyor. 23 Temmuz tarihinde tamamlanan ön başvuru sürecinin ardından ikinci aşama için beklentilerini sürdüren vatandaşlar, bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, yazılı sınav ve fiziki yeterlilik mülakatı öncesinde merak konusu olan bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Yazılı sınav giriş yerlerinin 23 Temmuz itibariyle açıklanması öngörülmekteydi. Bekçilik yazılı sınav tarihi için henüz net bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş yerlerinin en kısa süre içerisinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULAR NELER?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklamıştı. Başkan Erdoğan 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 10 bin 175 uzman erbaş, 7 bin bekçinin alımının yapılacağını söylemişti.

2018 BEKÇİ MAAŞLARI KAÇ TL?

2018 yılı itibari ile bekçi maaşlarına zam yapıldı. 2018 yılında ortalama olarak aylık bekçi maaşları 3 bin lira civarındadır. Tabi bu tutar bekçinin görev yaptığı bölgenin nüfus olarak büyüklüğü ve ilin terör durumuna göre değişiklik göstermektedir. Belirtilen aylık tutar başlangıç fiyatı civarındadır.