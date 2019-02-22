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Mahalle bekçileri zorlu eğitimle göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapacak mahalle ve çarşı bekçileri, Niğde POMEM'de, alanlarında uzman eğitmenler tarafından sıkı ve disiplinli bir eğitimden geçirilerek göreve hazırlanıyor - Teorik bilgilerin de verildiği eğitimlerde, gerçek mermilerin kullanıldığı, çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen atışlarla, bekçilere her ortamda silah kullanabilme becerileri veriliyor

22 Şubat 2019 Cuma 12:11
Mahalle bekçileri zorlu eğitimle göreve hazırlanıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapacak mahalle ve çarşı bekçileri, Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezinde (POMEM) zorlu eğitimin ardından donanımlı bir şekilde hizmete hazır hale geliyor.

Türkiye genelinde 14 POMEM'de 8 bin 395 bekçi, zorlu bir eğitim sürecinden geçerek göreve hazırlanıyor.

Niğde POMEM'de 6 haftalık eğitime tabi tutulan 747 bekçi, alanlarında uzman eğitmenlerden spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, silahlı olaylara müdahale, önlem geliştirme, yakın savunma taktikleri, şüpheli taşıma teknikleri, kelepçe ve cop kullanma ile kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim alıyor.

Günlük 6 saatlik eğitim gören bekçilere, "çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale ve yöntem teknikleri", "temel hukuk", "uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği", "ceza ve disiplin hukuku", "önemli tesislerin korunması", "olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı", "şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler" gibi konularda da teorik dersler veriliyor.

Bekçiler, tam donanımlı poligonlarda özel hazırlanan alanlarda, yanaşık düzen eğitimi, şınav, mekik, barfiks, lastik ve kütük taşıma, sürünme ve komando dansı gibi sportif eğitimlerle fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları artırılarak göreve hazır hale getiriliyor.

Gerçek mermilerin kullanıldığı, çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen uygulamalı atışlarda, tabancayla kısa ve uzun namlulu silah eğitimi alan bekçiler, aynı zamanda sütre gerisinden, yürüyerek, sağa sola dönerek, şarjör değiştirerek atış yapma eğitimleriyle her ortamda silah kullanma becerisi kazanıyor.

Eğitmenlerden komiser yardımcısı Bayraktar Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dersler, günlük 6 saat olmak üzere haftanın 6 günü devam etmektedir. Bu zorlu süreçte her kursiyerimiz, yasalar doğrultusunda amirlerinden emir alarak, psikolojik ve bedeni dayanıklılık becerilerin artırılmasına ve savunma tekniklerinin geliştirilmesine yönelik uzman eğitimci kadromuzla eğitilmektedir." dedi.

Tam donanımlı poligonlarda, sıkı ve disiplinli eğitimlerin her gün devam ettiğini dile getiren Karaca, "Silah mevzuatı, hayatta kalma teknikleri, zor kullanma becerileri, kısa ve uzun namlulu silah kullanma becerisi gibi buna benzer eğitimlerimiz bekçilerimize verilmektedir. 6 haftalık bu zorlu sürecin sonunda eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, görevinin bilincinde, yasaların gerektirdiği uygulamalarla donanımlı, iyi derecede silah kullanabilen ve vatandaşlarla iletişimi güçlü birer bekçi olarak görevlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:11
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  2. mahalle ve çarşı bekçileri
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