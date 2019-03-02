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Mahalle bekçileri göreve başladı

Vali Aydın Baruş, Malatya’nın Battalgazi İlçesinde göreve başlayan mahalle bekçilerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:04
Mahalle bekçileri göreve başladı

Vali Aydın Baruş, Malatya’nın Battalgazi İlçesinde göreve başlayan mahalle bekçilerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.


Muhtarlar toplantısı yapmak üzere Battalgazi İlçe Kaymakamlığına giden Vali Aydın Baruş, burada eğitimlerini tamamlayarak ilçede göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerini tebrik ederek, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Vali Baruş, bekçilere hitaben yaptığı konuşmada, bekçilik görevinin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşımızın huzur ve güveninin temini noktasında onlarla her gün birlikte olacaksınız. Bu görevi yerine getirirken esas alacağınız nokta vatandaşımızla daima birlikte olmak, onlarla el ele, onlarla iş birliği yaparak onların güvenliğini sağlamak olmalı. Bu anlamda sizlere güveniyoruz. Bizleri lütfen mahcup etmeyin” dedi.


Bekçilerin emniyet kuvvetlerine yardımcısı olduklarını kaydeden Baruş, “Emniyet kuvvetlerimizle birlikte, polisimiz ile birlikte sizler en ücra köşede ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının tesisi noktasın da önemli bir görevi yerine getireceksiniz. Bu görevde hepinize başarılar diliyorum. Görev yaptığınız mahallelerde mahalle muhtarlarıyla, okul aile birliği başkanlarıyla, o mahallelerde bulunan okul müdürleriyle daima iletişim halinde olun. Çocuklarımızın, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması bizim öncelikli konularımızdan birisi. Uyuşturucu konusunda asla mahallede uygunsuz kişilerin gezmesine, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Yine her gün meydana gelmesi muhtemel olan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için sizin düdük sesiniz mahallenin her köşesinde duyulmalı. Bu sesi his ettiği zaman, duyduğu zaman zararlı işleri, ahlaksız işleri yapacak olanlar bundan çekinecektir. Sizin düdük sesiniz vatandaşımıza da güven verecektir. Mahallesindeki bekçisinin yanında olduğunu, sokağında gezdiğini, sokaktaki suçlularla mücadele ettiğini bilecek ona göre rahat ve huzur içerisinde ailesi ile birlikte yastığa başını koyacak. Bu görevi tercih ettiğiniz için sizleri tekrar tebrik ediyorum, bu kutsal görevde başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:04
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