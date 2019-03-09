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Mahalle bakkalının 90’lık delikanlısı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 75 yıldır ticaretle iç içe olan 90 yaşındaki Yakup Fevzi Gündüz, yıllardır mahallesinin bakkalı olarak hizmet veriyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:30
Mahalle bakkalının 90’lık delikanlısı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 75 yıldır ticaretle iç içe olan 90 yaşındaki Yakup Fevzi Gündüz, yıllardır mahallesinin bakkalı olarak hizmet veriyor. İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Gündüz, boş zamanlarında da file, saçma ve hamak örerek bütçesine katkı sağlıyor.


Ulubey ilçesine bağlı Çatallı Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Yakup Fevzi Gündüz, 1973 yılında açtığı bakkal dükkanını halen işletiyor. BAĞKUR emeklisi olan, 1946 yılında da bir dönem kasaplık yapan ve farklı alanlarda da çalışan Gündüz, çalışma azmiyle hem görenleri şaşırtıyor hem de gençlere örnek oluyor. Bir süre önce eşini kaybeden, 2 çocuk ve 5 torunu bulunan Gündüz, bakkalında müşteri beklerken aynı zamanda file, saçma ve hamak örerek ekonomisine katkı sağlıyor. Yakup dede, büyük marketlerin çoğalmasından dolayı artık rağbet görmeyen bakkal dükkanını önümüzdeki aylarda kapatmayı planlıyor.



1946 yılında kasap olarak ticarete atıldı


Mahalle bakkalını, 1973 yılından bu yana çalıştırdığını söyleyen 90 yaşındaki Yakup Fevzi Gündüz, "1946 senesinde kasaplık yaptım, lokantada da çalıştım. Etin kilosunu 60 kuruşa satıyordum, 300 kuruşa çıkınca bıraktım, baktım ki onun artık ötesi yok" dedi.


Büyük marketlerin çoğalmasıyla birlikte, müşterilerinin artık uğramadığını bu sayede de alacaklarını isteyebildiğini anlatan Gündüz, "Büyük marketler çıktı, Allah onlardan razı olsun. Çünkü benim defterimde çok fazla veresiye alacağım vardı. Onlar peşin para çalışıyor, onların sayesinde ben de alacaklarımı aldım. Benim oğlum artık önümüzdeki 9’uncu ayda kepenkleri kapatacak. Benim için bir bakkal haftada 2 çuval şeker satarsa iş yapar. Haftada 10 kilogram şeker ile 20 kilogram tuz satan adam iş yapamaz, o iş eskidendi, bakkalcılık bitti. Bitmesinin sebebi de büyük marketlerde peşin olması. Müşteriler oraya gidince peşin alıyorlar ama bizden veresiye istiyorlar. Artık veresiye ürün de vermiyorum. Satılmazsa rafta durur" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:30
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