Mahalle ayağa kalktı! Pavyon çıkışı birbirlerine girdiler!

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir anda alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Bulvar üzerinde yumruk yumruğa birbirine giren şahıslar, mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayda taraflardan birinin silahına sarılmasıyla birlikte ardı ardına silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayda bir kişi silahla vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaşanan arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Olayda yaralanan E.G. (38) ve diğer 2 kişi, daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

'Kız arkadaşımı yurduna bırakıyordum'

Olay esnasında kız arkadaşıyla birlikte bulvarda yürüdüğünü aktaran Necati Şadi Kılıç, “Kız arkadaşımı yurduna bırakıyordum. Bir anda 14 el silah sesi duyduk. İlk silah sesinin ardından ben kız arkadaşımın üzerine kapaklandım. Bir yaralı vardı burada, 5-10 dakika kadar polisi bekledi. Adamın eli kolu kan içindeydi. Orada zaten kan izleri hala duruyor” şeklinde konuştu.

'Polis yok mu'

Olayda darp edilen bir kişinin dakikalar boyunca “Polis yok mu” diye bağırdığını söyleyen Kılıç, “Asıl işin garibi Tandoğan’da her akşam çevirme var, bu akşam yok. Sürekli polis çevirmesi var, sürekli aramalar oluyor, bugün Tandoğan tarafında hiçbir şey yok. Tüm polisler Kızılay’dan geldi buraya. Yaralının durumu çok kötüydü, ‘polis yok mu’ diye bağırdı dakikalarca” ifadelerini kullandı.

Daha sonra adrese sevk edilen olay yeri inceleme birimine bağlı polisler, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.