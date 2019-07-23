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Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldı

Zonguldak’ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 10:59
Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldı

Zonguldak’ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.


Asma Mahallesi Dereiçi Sokakta oturan vatandaşlar, kuyruğunun üzerinden otomobil geçmiş büyük bir yılan gördü. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan 3 metrelik su yılanı, Asma Mahalle Muhtarı Gürbüz Kuğu, tarafından sopayla alınarak dereye bırakıldı.


Bu kadar büyüklükte bir yılanın mahalle arasında ortaya çıkması, çevredeki ev ve iş yeri sahipleri arasında tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar yetkililerden mahallede ve derede bulunan otların temizlemesini ve ilaçlanma yapmasını istedi.


Korkuya neden olan yılanı sopayla dereye bırakan Asma Mahalle Muhtarı Gürbüz Kuğu; "Belediye ilaçlamaya devam ediyor. Ama şundan korkuyorum ben çocuklarımız camiye gidiyor çocuklarımıza zarar verebilirdi. Arabanın lastiği üzerinden geçince ezilmiş. Ama şu vaziyette canlıydı. Dereye attık. Çocuklara bir şey yapmadı Allah’tan. Çocuklarımız bizim canımız ciğerimiz. Ama tekrar ilaçlama ekibini çağıracağım ve ilaçlama yaptıracağım. Hayvan susamış olabilir su yılanına benziyor. Burası harabe insanlar yok dükkanlar boş tabi hayvanlar gidecek yer bulamıyor oralara giriyorlar. Dereye iniyor su içmek için camiye gidiyor havalar sıcak gidiyor" dedi.



"Kocaeli’deki selin aynısı burada olursa vay bizim halimize"


Ayrınca dereninde biran önce temizlenmesi gerektiğini belirten Kuğu; "Derenin temizliği için defalarca kez söylüyorum. Yine buradan Devlet Su İşleri Genel Müdürüme buradan tekrar sesleniyorum. Şu vaziyeti gelsin görsün. Burayı yarıda bıraktılar. Bana kepçeleri "Devrek’e gitti" dediler. Benim 30 senelik şantiye tecrübem var. Burada kimse kimseyi kaldırmasın. Ben acilen bu derenin temizlenmesini istiyorum. Ben buranın selini 4 defa yaşadım. Allah kimsenin başına vermesin. Ama burada bir can yandığı zaman bunun hesabı kim verecek onu merak ediyorum. Acilen buraya başlanmasını ve derenin temizlenmesini istiyorum. Vaziyet berbat. Allah kimsenin başına vermesin. Kocaeli’deki selin aynısı burada olursa vay bizim halimize" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:59
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