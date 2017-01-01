Mahall Bomonti’de manzaralı seçenek

Türkerler İnşaat imzasıyla İzmir Alsancak’ta inşa edilen Mahall Bomonti İzmir’in körfez manzaralı yüksek katlarında yer alan daireleri satışa açıldı.

Projenin 29 ila 39’uncu katları arasında yer alan daireler manzarası kadar farklı alım seçenekleri ile de dikkat çekiyor.1+0’dan 3+1’e kadar olmak üzere değişik yaşam alternatifleri sunuyor. Yeme içme kültürünün zenginliklerini de barındıracak olan Mahall Bomonti İzmir’de, bir müze, 1000 kişilik gösteri alanı, kütüphane, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ve asırlık ağaçların bulunduğu toplam 25 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak.