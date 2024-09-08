Magnezyum sülfat (İngiliz tuzu): Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı! Şimdi de liste başı... Önce sende dene
Magnezyum vücutta, protein sentezinden enerji üretimine kadar birçok önemli rol oynuyor. İçerisinde bol miktarda magnezyum bulunmasıyla bilinen magnezyum sülfat (ingiliz tuzu) diğer tuzlara göre daha farklıdır. Çünkü tadı acıdır ve yemeklerde kullanılmaz. En önemli özelliği ise kolon yani bağırsak temizliğini en iyi şekilde yapmasıdır. Ayrıca daha birçok alanda da kullanılmaktadır. İngiliz tuzunun faydaları nelerdir?, magnezyum sülfatın faydaları nelerdir?, magnezyum sülfat zayıflatır mı?, işte bu soruların yanıtı…
Magnezyum Sülfatın Faydaları nelerdir?
- Özellikle kan dolaşımını hızlandırmayı sağlıyor.
- Ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığı için kas ve eklem ağrıları da dahil olmak üzere vücuttaki bütün ağrıları gidermektedir.
- Damar tıkanıklığı önlemektedir ve olma olasılığını da azaltmaktadır.
- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmaktadır.
- Bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak özelliği kabızlık gibi bağırsak sorunları tedavi etmektedir.
- İngiliz tuzu serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olduğu için stres, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların olmasını da önlemektedir.
- Bağırsakların temizlenmesini sağlamaktadır.
- Uykusuzluğun önüne geçerek, rahat bir uyku sağlamaktadır.
- Magnezyum tuzu kasların gevmesini sağlayarak sinir ve stresi uzak tutarak zihinsel rahatlamayı da sağlamaktadır.
- İçerisinde bol miktarda magnezyum bulunduğu için saçların daha sağlıklı, parlak ve canlı görünmesini de sağlamaktadır.
- Magnezyum sülfat tuzuyla ayaklar banyo yaptırılırsa ayak kokusunu önlemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli yapıldığında tamamen ayak kokusunu bitirmektedir. Ayrıca vücuttaki ölü derileri de temizlemektedir.
- Vücutta detoks etkisi gösterdiği için özellikle banyo suyuna eklendiği zaman vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.
- Cilt sağlığı içinde oldukça faydalı olan magnezyum sülfat tuzu cildin pürüzsüz, yumuşak ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
- Temizlik malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Özellikle çıkmayan lekeler için oldukça etkilidir.
- Ayrıca bitkilerde, sebze ve meyvelerde kullanıldığı zaman hem vitamin mineral vermektedir, hem de haşaratları engellemektedir.
- Dişlerin beyazlamasını da sağlamaktadır.
- Bağırsakları temizliyor. Ayrıca midenin temizliğini de yapılıyor.
- Vücuttaki ödemleri attırmaktadır.
- Böbreklerin işlerini kolaylaştırmaktadır.
- Peeling de yapmaktadır.
Magnezyum Sülfat (ingiliz tuzu) Zayıflatır MI?
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı İngiliz tuzu
1 buçuk su bardağı (350 ml) su
evet zayıflattığı da bilinmektedir. Yukardaki tarifi akşam yatmadan önce kullanıldığı zaman bağırsakları harekete geçirir ve zayıflamayı sağlamaktadır.
TUZUN FAYDALARI NELERDİR?
Magnezyum Sülfatın Kullanımı Nasıldır?
Yemeklerde kullanılmaz.
Diş beyazlatma için diş fırçasının üzerine macun sıkın ve üzerine ingiliz tuzu atın bir süre boyunca fırçalayın. Günde 1 defa ya da 2 günde 1 yapılması yeterlidir.
Peeling olarak da kullanılmaktadır.
Bağırsak sorunları için 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığı ingiliz tuzu ilave edin ve sabahları aç karnına tüketin. Üzerine 1 bardak daha normal su için. Tuzun miktarını bünyenize göre ayarlayın.