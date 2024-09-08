Magnezyum sülfat (İngiliz tuzu): Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı! Şimdi de liste başı... Önce sende dene

Magnezyum vücutta, protein sentezinden enerji üretimine kadar birçok önemli rol oynuyor. İçerisinde bol miktarda magnezyum bulunmasıyla bilinen magnezyum sülfat (ingiliz tuzu) diğer tuzlara göre daha farklıdır. Çünkü tadı acıdır ve yemeklerde kullanılmaz. En önemli özelliği ise kolon yani bağırsak temizliğini en iyi şekilde yapmasıdır. Ayrıca daha birçok alanda da kullanılmaktadır. İngiliz tuzunun faydaları nelerdir?, magnezyum sülfatın faydaları nelerdir?, magnezyum sülfat zayıflatır mı?, işte bu soruların yanıtı…