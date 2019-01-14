Süresiz nafaka ve çocuk icrası mağdurlarından Ankara'ya çıkarma!

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100 günlük eylem planında 'adil nafaka' ve 'çocuk icrası' düzenlemelerinin hedefler arasında gösterilmesiyle umutlanan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' mağdurları, yasanın gündeme gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrasada mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.

Ertelenen yasanın bir an önce çıkmasını isteyen nafakazedeler ve çocuk icrası nedeniyle mağdur olan ebeveynler, haklarını aramaya devam ederken Ankara'da gerçekleştirilecek bir basın açıklamasıyla da taleplerini tekrar dile getirecek.

Yarın (15 Ocak) Ankara'da basın açıklaması yapılacak

Basın açıklaması yapacaklarını duyuran Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu duyuru yaparak, "Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak, 15 Ocak Sali günü Saat 14:00'de Ankara'da buluşuyoruz. 100 günlük icraat programında yer alan ancak hala çözülmeyen Süresiz Nafaka ve Çocuk İcrası mağduriyetlerine dikkat çekip, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi sunacagimiz basin açıklamamıza mağdur olan olmayan herkesi bekliyoruz." açıklamasında bulundu.