0553 313 94 23

Süresiz nafaka ve çocuk icrası mağdurlarından Ankara'ya çıkarma!

Süresiz nafaka ve çocuk icrası kanunları nedeniyle hayatları zindana dönen mağdurlar, Ankara'da yarın (15 Ocak) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14:00'da basın açıklaması yapacağını duyurdu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:39
Süresiz nafaka ve çocuk icrası mağdurlarından Ankara'ya çıkarma!

 yeniakit.com.tr 

100 günlük eylem planında 'adil nafaka' ve 'çocuk icrası' düzenlemelerinin hedefler arasında gösterilmesiyle umutlanan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' mağdurları, yasanın gündeme gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrasada mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.

Ertelenen yasanın bir an önce çıkmasını isteyen nafakazedeler ve çocuk icrası nedeniyle mağdur olan ebeveynler, haklarını aramaya devam ederken Ankara'da gerçekleştirilecek bir basın açıklamasıyla da taleplerini tekrar dile getirecek.

Yarın (15 Ocak) Ankara'da basın açıklaması yapılacak

Basın açıklaması yapacaklarını duyuran Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu duyuru yaparak, "Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak, 15 Ocak Sali günü Saat 14:00'de Ankara'da buluşuyoruz. 100 günlük icraat programında yer alan ancak hala çözülmeyen Süresiz Nafaka ve Çocuk İcrası mağduriyetlerine dikkat çekip, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi sunacagimiz basin açıklamamıza mağdur olan olmayan herkesi bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:39
  1. Ankara
  2. süresiz nafaka
  3. çocuk icrası
  4. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'dan Rusya'ya "Makedonya" cevabı
    1. Yunanistan'dan Rusya'ya "Makedonya"..
    2. Kılıçdaroğlu'na Lüksemburglu bakandan..
    3. Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı..
    4. Fatih'te korkutan depo yangını!
    5. Diş ağrısına ne iyi gelir? | Diş..
    6. Theresa May'den Brexit çağrısı: Bir..
    7. 2019 KPSS başvuru tarihi - 2019 KPSS..
    8. İstanbul'da feci kaza! Taksi, TIR'a..
    9. Hamsi, tavuğun fiyatını geçti
    10. Polisler bile şoke oldu! Mobilyaların..
    11. SSK Bağ-Kur emekli maaş İntibak ek..
    12. Adıyaman ve Malatya için kuvvetli..
    13. Mağdurlardan Ankara'ya çıkarma!
    14. "Türkiye'nin gücünü azaltmak için..
    15. "Manik Atak" oyunun galası yapıldı
    16. BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün..
    17. Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit..
    18. ABD'den flaş İran açıklaması:..
    19. Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası..
    20. Moritanya muhalefetinden "anayasa..
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt!
    Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!