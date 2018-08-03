0553 313 94 23

Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'süresiz nafaka' da var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı.Programda Akit'in aylardır duyurduğu nafaka mağduriyetinin de giderileceği belirtildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'süresiz nafaka' da var

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

NAFAKA ADİL HALE GETİRİLECEK

Akit'in aylardır gündeme getirdiği "süresiz nafaka" zulmü için nihayet adım atılıyor.100 Günlük İcraat Programı kapsamında süresiz nafakanın adil bir hale getirileceği duyuruldu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
  1. Süresiz Nafaka
  2. nafaka mağdurları

YORUM YAZ

  • HasanHasan28 dk önce
    Suresiz nafaka zulmu insallah biter.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
  1. 19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
  2. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
  3. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
  4. Erdoğan'dan kritik 'dolar' çağrısı
  5. Şanlıurfa TOKİ Küçükler Akebe kura..
  6. 2018 nafaka miktarı ne kadar?
  7. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
  8. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
  9. Süper Lig'de Eto'o depremi
  10. Uyanık çift düğün takıları için..
  11. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak..
  12. Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat..
  13. Kriz geçirdi, kemeri vesilesiyle..
  14. Adıyaman'da kaybolan Suriyeli kız..
  15. Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen..
  16. Dışişleri'nden Afganistan'daki..
  17. İşte 100 Günlük İcraat Programının tam..
  18. Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi
  19. Gazze'ye çocuk bezi ve biberon girişi..
  20. Muş Havalimanı'nın yeni ismi ne oldu?
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!