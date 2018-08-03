Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'süresiz nafaka' da var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı.Programda Akit'in aylardır duyurduğu nafaka mağduriyetinin de giderileceği belirtildi.03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.
NAFAKA ADİL HALE GETİRİLECEK
Akit'in aylardır gündeme getirdiği "süresiz nafaka" zulmü için nihayet adım atılıyor.100 Günlük İcraat Programı kapsamında süresiz nafakanın adil bir hale getirileceği duyuruldu.
YORUM YAZ